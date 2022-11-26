Tử vi dự đoán đúng 9h09 phút sáng ngày (27/11/2022) 3 con giáp “Quý nhân dẫn lối” phát tài trong nay mai. Tam hợp giúp sức, cầu tiền có tiền, công việc trôi chảy, giàu không ai bằng.

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 08:00

Vận trình đầy khởi sắc của 3 con giáp này trong ngày hôm nay (27/11/2022). Tiền tài ùa về, sự nghiệp thành công phát triển.

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán đúng 9h09 phút sáng ngày (27/11/2022) 3 con giáp “Quý nhân dẫn lối” phát tài trong nay mai. Tam hợp giúp sức, cầu tiền có tiền, công việc trôi chảy, giàu không ai bằng. - Ảnh 1

Tử vi dự đoán đúng 9h09 phút sáng ngày (27/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế đi lên, hãy tranh thủ để làm nhiều việc hơn. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 9h09 phút sáng ngày (27/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất vận thế đi lên, hãy tranh thủ để làm nhiều việc hơn. 

Tình duyên: Hôm nay vận trình tình cảm rất tốt, người đã kết hôn có mối quan hệ tốt với bạn đời, hai người có sự ăn ý ngầm trong ngày hôm nay.

Công việc: Dù trong sự nghiệp bạn có ý kiến ​​khác với đồng nghiệp nhưng bạn có thể thuyết phục mọi người bằng lý lẽ hợp lý, cuối cùng bạn cũng làm được điều mình mong muốn.

Tài lộc: Rất tốt, bạn có thể lập kế hoạch dài hạn tùy theo tình hình tài chính của mình.

Sức khỏe: Khá tốt, hạn chế các đồ ăn nhiều dầu mỡ, chất béo. 

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán đúng 9h09 phút sáng ngày (27/11/2022) 3 con giáp “Quý nhân dẫn lối” phát tài trong nay mai. Tam hợp giúp sức, cầu tiền có tiền, công việc trôi chảy, giàu không ai bằng. - Ảnh 2

Tử vi dự đoán đúng 9h09 phút sáng ngày (27/11/2022) sự nghiệp người tuổi Hợi  diễn ra tiến triển tốt đẹp. Với phương châm “việc nào ra việc đó”

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 9h09 phút sáng ngày (27/11/2022) sự nghiệp người tuổi Hợi  diễn ra tiến triển tốt đẹp. Với phương châm “việc nào ra việc đó”, người tuổi này không để việc riêng tư làm ảnh hưởng đến tập thể. Ngoài ra, bản mệnh luôn tìm tòi và khám phá những điều mới mẻ nên rất được cấp trên tín nhiệm và giao cho nhiều trọng trách mới. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc không cần suy nghĩ nhiều. Dù là người làm kinh doanh buôn bán hay làm công ăn lương đều nhận được cơ hội cải thiện nguồn thu nhập hiện tại. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chút kém sắc. Sự tác động của cục diện Hợi Thân khiến cho người độc thân dễ dàng đánh mất đi cơ hội tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình. 

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán đúng 9h09 phút sáng ngày (27/11/2022) 3 con giáp “Quý nhân dẫn lối” phát tài trong nay mai. Tam hợp giúp sức, cầu tiền có tiền, công việc trôi chảy, giàu không ai bằng. - Ảnh 3

Tử vi dự đoán đúng 9h09 phút sáng ngày (27/11/2022) của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến của mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 9h09 phút sáng ngày (27/11/2022) của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Hãy dũng cảm bắt tay vào thực hiện các kế hoạch của mình, bạn sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ, cổ vũ.

Phương diện tài lộc có tăng tiến nhưng chưa có những bước phát triển quá rực rỡ trong ngày hôm nay. Đây là lúc khá thích hợp để bạn mở rộng quan hệ, kí kết hợp đồng với khách hàng, đối tác, dọn đường cho sự phát triển tương lai.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc với những đồ vật trong đó hoặc dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm


 

Tử vi dự báo trong ngày (27/11/2022) 3 con giáp gặp phải "Tài Vận đen đủi" tài chính thất thoát, dễ vướng phải kiện tụng tranh chấp. Tuổi Tý bị cục diện Tương Hình cản trở

Tử vi dự báo trong ngày (27/11/2022) 3 con giáp gặp phải "Tài Vận đen đủi" tài chính thất thoát, dễ vướng phải kiện tụng tranh chấp. Tuổi Tý bị cục diện Tương Hình cản trở

Vận trình nhiều xui xẻo của 3 con giáp này trong ngày (27/11/2022). Tiền bạc thiếu thốn, công việc không thuận lợi, nhiều khó khăn.

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