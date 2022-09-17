Tử vi dự đoán, có 3 con giáp tránh được xui xẻo, thậm chí giàu nứt đổ đổ vách trong tuần mới

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 12:53

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9) dự đoán, có 3 con giáp may mắn vượt qua mọi khó khăn, nhận được lộc tài xuyên suốt những ngày trong tuần.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9) dự đoán, Tam Hội nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước phát triển thuận lợi bất ngờ. May mắn hơn, quý nhân còn xuất hiện và giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề tưởng chừng hóc búa từ trước đó.

Nếu luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp. Mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

Tử vi dự đoán, có 3 con giáp tránh được xui xẻo, thậm chí giàu nứt đổ đổ vách trong tuần mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới (19/9 - 25/9) dự đoán, tài vận của những người tuổi Dần sẽ thịnh vượng vô cùng, họ làm chuyện gì cũng đều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió.

Nhất là thời điểm từ giữa tuần, trên bất cứ phương diện nào họ cũng gặt hái rất nhiều tin vui. Tài lộc thu về từ nhiều mối, ngay cả những công việc tay trái cũng mang về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Vận may từ thời điểm này trở đi tăng cao không ngừng, dự trù cuối năm bản mệnh sẽ kiếm được một khoản kha khá khiến gia đạo an yên, hạnh phúc.

Tử vi dự đoán, có 3 con giáp tránh được xui xẻo, thậm chí giàu nứt đổ đổ vách trong tuần mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cát tinh chiếu cố mang đến cho người tuổi Mùi một dịp đầu tuần rủng rỉnh và dư dả. Con giáp này kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng khiến bao người phải trầm trồ ngưỡng mộ, cũng thầm ganh tỵ với sự may mắn mà bản mệnh có được.

Thu nhập của con giáp này khá đa dạng, có cả nguồn thu chính, nguồn thu phụ. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì đều có được thu nhập vượt trội. Nguồn thu của những chú Dê có dấu hiệu tăng vọt nhanh chóng khi mà vận son đang về phía bạ.

Càng về cuối tuần thì chuyện làm ăn kinh doanh của bản mệnh càng thêm hanh thông. Khách hàng ủng hộ khiến cho con giáp này bận rộn, chẳng có thời gian mà suy tính nhiều, chỉ đếm tiền thôi đã đủ bận rồi ấy chứ. Nhưng bận rộn kiểu này thì chắc ai cũng thèm được như bạn thôi!

Con giáp này đang có nguồn thu nhập ổn định vững vàng, từ đó có thể giúp mệnh chủ hóa giải được nhiều nỗi khó khăn tài chính không có cách nào giải quyết trước đó.

Tử vi dự đoán, có 3 con giáp tránh được xui xẻo, thậm chí giàu nứt đổ đổ vách trong tuần mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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