Tử vi dự đoán 3 con giáp làm ăn thuận lợi khi bước vào 3 ngày (1, 2 và 3/3): Tiền sinh tiền, của đẻ của, danh vọng lên cao, phú quý ngập trời 

Cụ thể, sự nghiệp có bước nhảy vọt khi sếp bắt đầu tin tưởng Tý hơn trong mọi việc và thường lắng nghe đề xuất ý kiến của họ, từ đây mở ra cơ hội thăng tiến ngập tràn trong tương lai nếu bản thân người tuổi Tý biết nắm bắt thời cơ. Với những người mới bước vào một lĩnh vực mới mẻ nào đó, tình hình tài chính có biến chuyển tích cực nhưng vẫn còn chưa ổn định. Bạn chớ nên vội vàng tin vào lời rủ rê, lôi kéo của người khác.

Theo tử vi 12 con giáp, trong thời điểm này, người tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn.

Tuổi Sửu

Tất cả những nỗ lực từ trước đến giờ của tuổi Sửu sẽ được đền đáp trong tuần này. Tuổi Sửu cũng sẽ tìm được câu trả lời rõ ràng cho những gì bạn đang thắc mắc. Trong thời điểm này, bạn cũng gặp được những người bạn vui vẻ, thoải mái, khiến bạn không phải chịu bất kì áp lực hay khó chịu nào.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn trong tuần khá bình yên, bạn và người ấy lúc nào cũng hướng về nhau và nghĩ đến nhau. Tuần này, một số tuổi Sửu có thể sẽ phải làm quen với một môi trường làm việc hoàn toàn mới, điều đó ảnh hưởng ít nhiều lên tâm trạng của bạn.

Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Thậm chí, một vài người may mắn còn được xem xét cất nhắc hoặc tăng lương.

Tuổi Thân

Nhìn chung, các phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển khá hanh thông nhờ có sự giúp đỡ của Tam Hợp. Nhân thời điểm thuận lợi này, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước.

Bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của người tuổi Thân có những biến chuyển tích cực là vì bạn tìm được hướng đi đúng đắn cho mình, thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó. Với người làm ăn kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Nhiều khách hàng, đối tác mới cũng nghe đến danh tiếng của bạn và muốn cùng hợp tác, phát triển.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm