Tử vi dự đoán 10 ngày tới (18/8 - 27/8), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp may mắn trúng thưởng, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp - tình duyên viên mãn, cuộc sống đầy đủ, ấm no

Theo tử vi 12 con giáp , trong 10 ngày tới những mơ ước của tuổi Tý có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, đường công danh sự nghiệp sắp tới nhiều cơ hội phất lên đáng kể.

Người tuổi Tý vốn điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Con giáp này luôn mang trong mình ý chí cầu tiến lớn, hiếm khi họ chịu dậm chân một chỗ bởi con giáp này lo sợ bản thân sẽ bị tụt lại so với người khác.

Tử vi dự đoán, trong khoảng thời gian tới người tuổi Tỵ sẽ bước vào vận thế cực kỳ vượng phát, họ có tinh thần hứng khởi, vui vẻ nhiệt tình trong công việc, cũng nhờ thế mà phát huy được hết năng lực cá nhân cũng như thu hút được sự chú ý của quý nhân. Con giáp này có thể đi theo con đường mình đã chọn, phát triển sở thích thành nghề nghiệp, kiếm thêm cơ may tài lộc chính từ chuyện mình yêu thích.

Thời gian sắp tới, khả năng phát tài của họ là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, họ sẽ xoay chuyển cả số phận. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, các dự án đầu tư trước đó vốn đang thua lỗ nhưng giai đoạn này với sự giúp đỡ của quý nhân không chỉ lấy lại được số vốn bỏ ra ban đầu mà còn thu về khoản tiền khủng.

Trong 10 ngày tới đây, tuổi Tỵ có phúc khí dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, nguồn thu nhập cũng ổn định mà không phải tốn nhiều công sức, không phải chịu quá nhiều cực khổ. Bạn biết mình muốn gì và kiên trì theo đuổi mục tiêu mà mình đề ra, không ngừng học hỏi từ những người giỏi nhất để tiến bộ, nhờ thế mà càng đi càng xa, càng tiến càng nhanh.

Đường tình duyên có chút trục trặc nhỏ, hôn nhân cẩn thận sẽ có người thứ ba, cản trở hạnh phúc gia đình, mang đến hung họa khó lường. Do vậy, vợ chồng cần dành nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ để hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn, tránh những xung đột phát sinh.

Tử vi dự đoán, trong khoảng thời gian tới người tuổi Tỵ sẽ bước vào vận thế cực kỳ vượng phát, họ có tinh thần hứng khởi, vui vẻ nhiệt tình trong công việc, cũng nhờ thế mà phát huy được hết năng lực cá nhân cũng như thu hút được sự chú ý của quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong 10 ngày tới. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công. Nhất định bạn sẽ không phải hối hận vì khoảng thời gian bỏ ra công sức để theo đuổi mục tiêu của mình.

Theo sách tử vi, tài lộc của tuổi Hợi nhìn chung trong giai đoạn tới có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình, tiền bạc cứ thế chảy đều vào túi. Từ giờ tới cuối năm, có khả năng cao sắm sửa nhà cửa, mua xe sang.

Đường tình duyên của con giáp này trong thời gian tới cũng thiên về ổn định. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Đối với người độc thân, bản mệnh nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Theo sách tử vi, tài lộc của tuổi Hợi nhìn chung trong giai đoạn tới có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.