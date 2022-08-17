Tử vi dự đoán 10 ngày tới (18/8 - 27/8), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp may mắn trúng thưởng, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp - tình duyên viên mãn, cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 10:36

Tử vi 10 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn trúng thưởng, tài lộc viên mãn, tình duyên đỏ chói, cuộc sống phất lên giàu sang thấy rõ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Con giáp này luôn mang trong mình ý chí cầu tiến lớn, hiếm khi họ chịu dậm chân một chỗ bởi con giáp này lo sợ bản thân sẽ bị tụt lại so với người khác. 

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày tới những mơ ước của tuổi Tý có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, đường công danh sự nghiệp sắp tới nhiều cơ hội phất lên đáng kể. 

Thời gian sắp tới, khả năng phát tài của họ là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, họ sẽ xoay chuyển cả số phận. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, các dự án đầu tư trước đó vốn đang thua lỗ nhưng giai đoạn này với sự giúp đỡ của quý nhân không chỉ lấy lại được số vốn bỏ ra ban đầu mà còn thu về khoản tiền khủng. 

Tử vi dự đoán 10 ngày tới (18/8 - 27/8), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp may mắn trúng thưởng, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp - tình duyên viên mãn, cuộc sống đầy đủ, ấm no - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày tới những mơ ước của tuổi Tý có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, trong khoảng thời gian tới người tuổi Tỵ sẽ bước vào vận thế cực kỳ vượng phát, họ có tinh thần hứng khởi, vui vẻ nhiệt tình trong công việc, cũng nhờ thế mà phát huy được hết năng lực cá nhân cũng như thu hút được sự chú ý của quý nhân. Con giáp này có thể đi theo con đường mình đã chọn, phát triển sở thích thành nghề nghiệp, kiếm thêm cơ may tài lộc chính từ chuyện mình yêu thích.

Trong 10 ngày tới đây, tuổi Tỵ có phúc khí dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn, nguồn thu nhập cũng ổn định mà không phải tốn nhiều công sức, không phải chịu quá nhiều cực khổ. Bạn biết mình muốn gì và kiên trì theo đuổi mục tiêu mà mình đề ra, không ngừng học hỏi từ những người giỏi nhất để tiến bộ, nhờ thế mà càng đi càng xa, càng tiến càng nhanh.

Đường tình duyên có chút trục trặc nhỏ, hôn nhân cẩn thận sẽ có người thứ ba, cản trở hạnh phúc gia đình, mang đến hung họa khó lường. Do vậy, vợ chồng cần dành nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ để hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn, tránh những xung đột phát sinh.

Tử vi dự đoán 10 ngày tới (18/8 - 27/8), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp may mắn trúng thưởng, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp - tình duyên viên mãn, cuộc sống đầy đủ, ấm no - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, trong khoảng thời gian tới người tuổi Tỵ sẽ bước vào vận thế cực kỳ vượng phát, họ có tinh thần hứng khởi, vui vẻ nhiệt tình trong công việc, cũng nhờ thế mà phát huy được hết năng lực cá nhân cũng như thu hút được sự chú ý của quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong 10 ngày tới. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công. Nhất định bạn sẽ không phải hối hận vì khoảng thời gian bỏ ra công sức để theo đuổi mục tiêu của mình.

Theo sách tử vi, tài lộc của tuổi Hợi nhìn chung trong giai đoạn tới có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình, tiền bạc cứ thế chảy đều vào túi. Từ giờ tới cuối năm, có khả năng cao sắm sửa nhà cửa, mua xe sang. 

Đường tình duyên của con giáp này trong thời gian tới cũng thiên về ổn định. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Đối với người độc thân, bản mệnh nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Tử vi dự đoán 10 ngày tới (18/8 - 27/8), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, 3 con giáp may mắn trúng thưởng, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp - tình duyên viên mãn, cuộc sống đầy đủ, ấm no - Ảnh 3
Theo sách tử vi, tài lộc của tuổi Hợi nhìn chung trong giai đoạn tới có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trúng số độc đắc vào 10h sáng mai (18/8/2022): 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, sự nghiệp phất lên 'diều gặp gió', tài lộc nở rộ, vận trình sắp tới cơ hội làm giàu không thiếu

Trúng số độc đắc vào 10h sáng mai (18/8/2022): 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, sự nghiệp phất lên 'diều gặp gió', tài lộc nở rộ, vận trình sắp tới cơ hội làm giàu không thiếu

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h sáng mai (18/8/2022), 3 con giáp may mắn ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào, vận trình sắp tới tăng tiến mọi điều.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi 10 ngày tới tử vi con giáp may mắn tử vi tháng 8 tử vi 3 con giáp giàu có

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba