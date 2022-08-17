Trúng số độc đắc vào 10h sáng mai (18/8/2022): 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, sự nghiệp phất lên 'diều gặp gió', tài lộc nở rộ, vận trình sắp tới cơ hội làm giàu không thiếu

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 09:58

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h sáng mai (18/8/2022), 3 con giáp may mắn ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào, vận trình sắp tới tăng tiến mọi điều.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất năm 2022. Trong tháng 8 này, tuổi Mão được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn bủa vây, sự nghiệp thuận lợi thăng tiến, tài lộc vượng phát. 

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều người cho rằng tuổi Mão rất bình thường, không có thế mạnh gì. Tuy nhiên, con giáp này có tầm nhìn xa, khôn ngoan và nhạy bén, tuổi Mão lại có khả năng kiếm tiền rất tốt.

Tử vi dự đoán đúng 10h sáng mai (18/8/2022), tuổi Mão chắc chắn sẽ đạt được quả ngọt trong công việc, thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng gấp bội phần. Đối với những người đang kinh doanh, họ cũng sẽ thu về lợi lớn sau khoảng thời gian khó khăn. Cộng thêm sự giúp sức của quý nhân, bản mệnh nắm rõ đường đi nước bước trong mọi việc để đầu tư một cách có lời nhất. 

Trúng số độc đắc vào 10h sáng mai (18/8/2022): 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, sự nghiệp phất lên 'diều gặp gió', tài lộc nở rộ, vận trình sắp tới cơ hội làm giàu không thiếu - Ảnh 1
Trong tháng 8 này, tuổi Mão được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn bủa vây, sự nghiệp thuận lợi thăng tiến, tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong khoảng thời gian vừa rồi, xem bói tử vi 12 con giáp cho thấy rằng vận trình công việc của người tuổi Dậu không được ổn lắm, vấn đề cần chú ý nhất là tài lộc. Tiền bạc hao hụt cho có quá nhiều việc phải chi tiêu, tiêu nhân luôn tìm cách phá hoại khiến tiền bạc của bạn bị thất thoát, sức khỏe cũng ảnh hưởng ít nhiều vì quá lo nghĩ cho công việc. 

Tuy nhiên, mọi chuyện sắp tới sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn dành cho bản tuổi Dậu. Cụ thể, trong thời gian tới tuổi Mão có vận trình tài lộc hanh thông vượng phát vô cùng. Đặc biệt, con giáp này đang được Thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Thậm chí trong còn có người đột nhiên trong tay tài lộc đầy ắp nhờ trúng thưởng trúng số, giải đặc biệt cũng nên. 

Dẫu vậy, bản mệnh trong giai đoạn tới nên tập trung cho sức khỏe của mình hơn một xíu. Đừng vì mải mê ham công tiếc việc để rồi khiến cơ thể bị nhiều bệnh nhé. 

Trúng số độc đắc vào 10h sáng mai (18/8/2022): 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, sự nghiệp phất lên 'diều gặp gió', tài lộc nở rộ, vận trình sắp tới cơ hội làm giàu không thiếu - Ảnh 2
 Trong thời gian tới tuổi Mão có vận trình tài lộc hanh thông vượng phát vô cùng. Đặc biệt, con giáp này đang được Thần Tài che chở nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người thông minh, sắc sảo, luôn ngẫm nghĩ trong giao tiếp. Họ khá giống người tuổi Thìn ở việc hay có duyên với sự thành công và may mắn về tài chính. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà con giáp này tỏ ra chễnh mảng trong việc nỗ lực hàng ngày để đạt được thành công. 

 

Theo sách - tử vi, đúng 10h sáng mai (18/8/202), vận trình tài lộc của tuổi Tỵ khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào lên kế hoạch ngay từ bây giờ, với sự giúp đỡ của quý nhân tỷ lệ thành công là rất cao. 

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện vấn đề nhưng bạn luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau. Bản mệnh gây được sự chú ý tới cấp trên, cơ hội thăng chức sắp tới là không thiếu. 

Trúng số độc đắc vào 10h sáng mai (18/8/2022): 3 con giáp ra ngõ gặp Thần Tài, đi đường đụng Quý nhân, sự nghiệp phất lên 'diều gặp gió', tài lộc nở rộ, vận trình sắp tới cơ hội làm giàu không thiếu - Ảnh 3
Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện vấn đề nhưng bạn luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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