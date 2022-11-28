Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (29/11/2022) 3 con giáp đón nhận "Khí Tài Vượng Phát. Đạt nhiều thành tựu, thuận lợi, 98% mua gì trúng đó, tiền chất như núi.

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (29/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu có thể thu được nhiều lợi nhuận, nhưng cẩn thận đừng quá tự mãn.

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (29/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu có thể thu được nhiều lợi nhuận, nhưng cẩn thận đừng quá tự mãn.

Tình duyên: Tình cảm rất tốt, bạn có thể thử hẹn hò với đối phương, bầu không khí hẹn hò vui vẻ có thể khiến mối quan hệ của cả hai tiến xa hơn.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay tốt, sẽ có một số cơ hội, lợi ích nhỏ cho các kỳ thi và đánh giá, bạn có thể nhận được sự quan tâm của quý nhân khi tìm việc, nhưng bạn cần phải giao tiếp nhiều hơn.

Tài lộc: Tài chính không tệ, bản thân có kế hoạch về tiền bạ ,có thể thu được nhiều lợi nhuận, nhưng cẩn thận đừng quá tự mãn.

Sức khỏe: Khá ổn, ăn được, ngủ được, không có gì đáng lo.

Tuổi Tý

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (29/11/2022) của tuổi Tý về vận trình sự nghiệp khá tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (29/11/2022) của tuổi Tý về vận trình sự nghiệp khá tốt. Con giáp này luôn nỗ lực hết mình cho công việc và được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Bản mệnh là người hòa đồng và biết cách làm người khác hài lòng nên luôn giữ được mối quan hệ tốt nơi công sở.

Tài vận: Vận trình tài lộc có chút trở ngại. Con giáp này có được nhiều cơ hội kiếm tiền mang về lợi nhuận cao. Tuy nhiên, có một số người ganh tị với sự thành công của bạn nên cố tình gây rắc rối khiến con giáp này phải chi một khoản không nhỏ để giải quyết vấn đề.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không được hòa hợp. Cục diện sinh xuất Kim sinh Thủy khiến cả hai có chút mệt mỏi trong mối quan hệ. Hai bạn đều dành tình cảm cho đối phương nhưng lại không biết cách thể hiện nên có những hành động khiến đôi bên đều cảm thấy không thoải mái.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (29/11/2022), tuổi Mão sẽ là con giáp khá may mắn khi mà mọi thứ đang diễn ra theo đúng như những gì bạn mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 12h06 phút ngày (29/11/2022), tuổi Mão sẽ là con giáp khá may mắn khi mà mọi thứ đang diễn ra theo đúng như những gì bạn mong đợi.

Ở thời điểm này, bản mệnh cảm thấy tinh thần rất sáng suốt và hứng khởi. Bạn hăng hái bắt tay vào làm việc với mục tiêu rút ngắn thời gian và cả công sức so với dự định ban đầu. Sự chủ động này giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Sự nghiệp của Mão đang đứng trước cơ hội được phát triển lên tầm cao mới nhưng càng là như vậy, bạn càng cần phải học cách tiết chế cảm xúc, giữ thái độ khiêm tốn và đúng mực, tránh tỏ ra kiêu ngạo mà tự rước lấy rắc rối. Khi đó, đường thăng tiến rất rộng mở, lại luôn được mọi người ủng hộ.

Điềm báo tử vi cho thấy thời điểm này, ngoài thu nhập từ công việc chính thì bản mệnh cũng gặp may với những khoản thu nhập tay trái. Con giáp này được người khác chỉ bảo mách nước cho chỗ kiếm tiền hoặc tự mình mày mò tìm ra con đường phù hợp nên thu nhập rất khá, tài chính rủng rỉnh, tự tin thực hiện các dự định đặt ra từ trước đó.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.