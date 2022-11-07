Tử vi dự báo vào 8h35 ngày (9/11/2022) 3 con giáp “Tài lộc tăng cấp ” tiền thưởng, công việc có nhiều bước tiến mới. Tuổi Dần tình duyên nở rộ, tài chính khấm khá.

Tử vi dự báo vào 8h35 ngày (9/11/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra suôn sẻ. Dự đoán người tuổi này sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn nhờ Quý Nhân phù trợ.

Tử vi dự báo vào 8h35 ngày (9/11/2022), con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra suôn sẻ. Dự đoán người tuổi này sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn nhờ Quý Nhân phù trợ. Chính vì vậy, việc của bản mệnh lúc nào chỉ đơn giản là nỗ lực hết mình với nhiệm vụ được giao thì thành công nhất định sẽ “mỉm cười”.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Tiền có thể sẽ đổ về túi của con giáp này khi các khoản đầu tư đều có lãi, do đó hãy lên kế hoạch tiếp theo để duy trì nguồn tài chính này lâu dài hơn nữa.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui. Dần Hợi nhị hợp giúp cho người độc thân có cơ hội làm quen với nhiều đối tượng khác giới. Người có đôi luôn biết cách hâm nóng tình cảm để mối quan hệ không bao giờ nguội lạnh.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 10h

Con số may mắn: 29, 65

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo vào 8h35 ngày (9/11/2022) cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá tốt, nhận được nhiều tin tức nhanh nhạy, tích lũy được quan hệ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 8h35 ngày (9/11/2022) cho thấy người tuổi Thìn vận thế khá tốt, nhận được nhiều tin tức nhanh nhạy, tích lũy được quan hệ.

Tình duyên: Được lòng người khác phái, dễ gặp người khác phái thực té, thông minh lanh lợi, có chí khí, tính tình bao dung hơn người.

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, dường như vô cùng thuận lợi, nhận được nhiều tin tức đầu tay, quen biết nhiều khách hàng lớn, không ngừng tích lũy tài nguyên mạng lưới của mình.

Tài lộc: Đầu tư là thận trọng và ổn định, thu nhập tăng lên rất nhiều.

Sức khỏe: Bình thường, tập luyện đều đặn hơn là được.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 14h

Con số may mắn: 1, 4

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo ngày (9/11/2022), Thiên tài ghé thăm nên hôm nay con giáp tuổi Ngọ đang làm kinh doanh có thể mong đợi một giai đoạn hồng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo ngày (9/11/2022), Thiên tài ghé thăm nên hôm nay con giáp tuổi Ngọ đang làm kinh doanh có thể mong đợi một giai đoạn hồng phát. Tài chính đặc biệt thăng hoa, giúp tinh thần bạn phấn chấn trong suốt cả tháng và hỗ trợ rất nhiều cho gia đình.

Ngũ hành tương sinh cho thấy đây là giai đoạn hạnh phúc. Chuyện tình cảm đặc biệt thăng hoa, còn độc thân nên chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tình cờ với người trong mộng.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh nên kiêng cữ: Chôn cất (đại kỵ), cưới gả, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn: 56, 87

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