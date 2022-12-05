Tử vi dự báo vào 16h22 phút chiều ngày (5/12/2022) 3 con giáp được "Trời Đất diều dắt" tài lộc đề huề, sự nghiệp tấn tới, ôm trọn kiếp giàu. Tuổi Mùi được Chính Quan tương trợ khẳng định bản lĩnh.

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 08:00

Vận trình ngày (5/12/2022) đường tài lộc vượng phát, khả năng kiếm tiền được phát huy triệt để. Lại thêm có người soi đường chỉ lối nên 3 con giáp có thể tìm được mối làm ăn lớn, tài lộc thu được trong ngày không hề ít, tha hồ chi tiêu theo ý muốn.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo vào 16h22 phút chiều ngày (5/12/2022) 3 con giáp được 'Trời Đất diều dắt' tài lộc đề huề, sự nghiệp tấn tới, ôm trọn kiếp giàu. Tuổi Mùi được Chính Quan tương trợ khẳng định bản lĩnh. - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào 16h22 phút chiều ngày (5/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế tăng cao, làm gì cũng có cách khiến mọi việc trở nên suôn sẻ. 

 Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 16h22 phút chiều ngày (5/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế tăng cao, làm gì cũng có cách khiến mọi việc trở nên suôn sẻ. 

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay ở mức trung bình, bạn không nên chơi bời mơ hồ, có thể mất cả chì lẫn chài. 

Công việc: Vận trình công việc hôm nay sẽ tăng cao, môi trường làm việc cũng được cải thiện. 

Tài lộc: Khá ổn, giao lưu nhiều hơn có thể tích lũy kinh nghiệm, thêm mối quan hệ, có lợi cho sau này.

Sức khỏe: Có chiều hướng tăng lên, uống nhiều nước rất tốt cho sức khỏe.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo vào 16h22 phút chiều ngày (5/12/2022) 3 con giáp được 'Trời Đất diều dắt' tài lộc đề huề, sự nghiệp tấn tới, ôm trọn kiếp giàu. Tuổi Mùi được Chính Quan tương trợ khẳng định bản lĩnh. - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào 16h22 phút chiều ngày (5/12/2022) vận trình công việc của tuổi Thân hôm nay khá suôn sẻ. T

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 16h22 phút chiều ngày (5/12/2022) vận trình công việc của tuổi Thân hôm nay khá suôn sẻ. Trong ngày đầu tuần bạn sẽ có không ít nhiệm vụ được giao nhưng sẽ hoàn thành nhanh chóng. Điều này giúp bản mệnh thu hút sự chú ý của đồng người hay người quản lý.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình ổn. Bạn không có nhiều nguồn thu mới nhưng những khoản thu cố định cũng giúp bạn có thể chi trả cho những hoạt động cần thiết. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên gặp trắc trở. Bạn và đối phương không nhận được sự ủng hộ từ gia đình và thường xuyên buông lời không hay để chia cắt. Tuy nhiên, nếu cả hai thật lòng yêu thương nhau, sống hạnh phúc sẽ thay đổi quan điểm của ba mẹ một cách hiệu quả.

Tuổi Mùi 

Tử vi dự báo vào 16h22 phút chiều ngày (5/12/2022) 3 con giáp được 'Trời Đất diều dắt' tài lộc đề huề, sự nghiệp tấn tới, ôm trọn kiếp giàu. Tuổi Mùi được Chính Quan tương trợ khẳng định bản lĩnh. - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào 16h22 phút chiều ngày (5/12/2022) Chính Quan tương trợ, người tuổi Mùi sẽ được phân công phụ trách một vài công việc mới

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 16h22 phút chiều ngày (5/12/2022) Chính Quan tương trợ, người tuổi Mùi sẽ được phân công phụ trách một vài công việc mới, may mà bạn có bản lĩnh khá vững vàng để bình tĩnh giải quyết. Cấp trên sẽ đánh giá bạn rất cao thông qua hành động này.

Một số người sẽ phải hợp tác với đồng nghiệp nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Hãy nhớ hạ cái tôi của mình xuống và chú ý thảo luận với mọi người, bạn sẽ không gặp phải nhiều khó khăn đâu.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn. 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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