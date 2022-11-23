Tử vi dự báo trong 3 ngày tới 3 con giáp "Ra cửa gặp quý nhân" thần tài chiếu cố, mọi khó khăn điều vượt qua, tài lộc vay quanh. Tuổi Dần được Thần Linh bảo vệ.

Tài vận: Vận trình tài lộc tương đối khả quan. Bản mệnh có những nguồn thu cố định nên không cần lo lắng về tiền bạc. Trong thời gian tới, con giáp này có cơ hội hợp tác với khách hàng quan trọng ở một dự án lớn, dự kiến mang về khoản lợi nhuận cao.

Tử vi dự báo trong 3 ngày vận trình công việc của tuổi Dần có bước tiến vững chắc. Dưới tác động của cục diện Tam Hợp giúp con giáp này có thể giải quyết nhanh chóng nhiệm vụ và đạt hiệu quả cao. Bạn nhanh chóng tạo ấn tượng tốt với lãnh đạo của mình và mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình duyên êm ấm. Bạn có thể chia sẻ những vấn đề mà bản thân đang gặp phải với nửa kia và nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ họ. Những bạn độc thân chỉ cần chịu mở lòng sẽ sớm gặp được người trong mộng.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 18h

Con số may mắn: 31, 79

Tuổi Mão

Tử vi dự báo trong 3 ngày của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão được quý nhân giúp đỡ, kiếm tiền dễ dàng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 3 ngày của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão được quý nhân giúp đỡ, kiếm tiền dễ dàng.

Tình duyên: Hôm nay mối quan hệ của bạn với người khác giới trở nên tốt đẹp hơn, có thể sẽ có người khác giới bắt chuyện với bạn trên đường, nếu có người thích thì hôm nay có thể cùng nhau đi ăn, sẽ tiến triển tốt.

Công việc: Tuy năng lực không phải là xuất sắc nhất nhưng bạn làm việc tốt, rất có tiếng tăm nên nếu cần giúp đỡ, mọi người trong công ty sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

Tài lộc: Hôm nay tài vận tốt, được quý nhân giúp đỡ nên bắt đầu có chút manh mối trong việc kiếm tiền, biết cách làm để có thu nhập tốt hơn, nhờ đó mà kiếm được ngày càng nhiều.

Sức khỏe: Cần chú ý cân bằng dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh hơn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 12h

Con số may mắn: 47, 69

Tuổi Thìn

Phương diện tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực vào cuối tuần, chính vì vậy đầu tuần chính là khoảng thời gian để bạn không ngừng cố gắng. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 3 ngày có thể có khó khăn xuất hiện vào đầu tuần không thể khiến cho người tuổi Thìn lùi bước. Ngược lại, càng khó khăn bạn lại càng cảm thấy hăng hái hơn. Đến giữa tuần, bạn có thể được tiếp xúc với nhiều công việc giúp khẳng định thế mạnh của bản thân.



Phương diện tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực vào cuối tuần, chính vì vậy đầu tuần chính là khoảng thời gian để bạn không ngừng cố gắng. Hãy chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực, để khi cơ hội đến thì có thể nắm bắt ngay, không để rơi vào tay người khác.



Chuyện tình cảm có điểm sáng vào cuối tuần. Người độc thân có thể chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ với người mà mình thầm mến. Tin rằng chỉ cần bạn chân thành thì có thể khiến đối phương rung động, mối quan hệ đôi bên sẽ bước sang trang mới.



Tuy nhiên, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 11h

Con số may mắn: 33, 40

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