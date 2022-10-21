Tử vi dự báo ngày mai ngày (22/10), 3 con giáp được sao may mắn chiếu cố, làm việc gì thuận buồm xuôi gió, tài lộc theo chân, bước ra cửa là tiền rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 09:07

Tử vi dự báo ngày mai ngày (22/10), 3 con giáp này có vận trình rực rỡ, tài lộc tự tìm đến cửa, cuộc sống dư dả, thoải mái nhiều tiền.

Tuổi Mùi

Thời gian tới là quãng thời gian đại phát, đại tài, đại cát đại lợi với tuổi Mùi. Tiền bạc thu về đã tốt, nguồn lợi nhuận từ khoản thu bất ngờ còn đáng ngưỡng mộ hơn. Tài vận của người cầm tinh con Dê chuyển biến tích cực sẽ khiến số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (22/10), tuổi Mùi cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang. 

Tử vi dự báo ngày mai ngày (22/10), 3 con giáp được sao may mắn chiếu cố, làm việc gì thuận buồm xuôi gió, tài lộc theo chân, bước ra cửa là tiền rơi trúng đầu - Ảnh 1
Tử vi dự báo ngày mai ngày (22/10), tuổi Mùi được sao may mắn chiếu cố, làm việc gì thuận buồm xuôi gió. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Được sao Chính Tài và Thiên Tài đua nhau chiếu mệnh nên Ngọ sẽ có khoảng thời gian tới ngập trong phú quý, sung túc đủ đầy. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền của ập vào nhà Ngọ.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (22/10), chỉ cần tin vào chính mình, không chần chừ trước cơ hội trời cho con giáp giàu sang này ắt lắm của nhiều tiền, lộc lá chui vào túi ầm ầm. Tử vi học có nói, trời định những người tuổi Ngọ đều có số mệnh phú quý, dù khó khăn thế nào không biết nhưng cuối cùng họ cũng sẽ công thành danh toại, làm việc gì cũng sẽ thành công. 

Tử vi dự báo ngày mai ngày (22/10), 3 con giáp được sao may mắn chiếu cố, làm việc gì thuận buồm xuôi gió, tài lộc theo chân, bước ra cửa là tiền rơi trúng đầu - Ảnh 2
Tử vi dự báo ngày mai ngày (22/10), tuổi Ngọ được may mắn theo chân, bước ra cửa là tiền rơi trúng đầu(Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo ngày mai ngày (22/10), tuổi Thìn có cuộc "lột xác" ngoạn mục. Bản mệnh rũ bỏ xui xẻo để hưởng vận tài lộc hanh thông và nhiều điều may mắn ập đến. Trong công việc, tuổi Thìn có khoảng thời gian vàng để phát huy năng lực, tiếp nhận những bản hợp đồng có giá trị nhờ đó thu nhập cũng tăng lên đáng kể.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (22/10), 3 con giáp được sao may mắn chiếu cố, làm việc gì thuận buồm xuôi gió, tài lộc theo chân, bước ra cửa là tiền rơi trúng đầu - Ảnh 3

Ngày mai ngày (22/10) này không chỉ thành công trên con đường tài lộc mà chuyện tình duyên cũng êm đẹp. Người độc thân có khả năng tìm được đối tượng ưng ý. Người có cặp có đôi càng thêm gắn bó bền chặt.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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