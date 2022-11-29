Tử vi dự báo ngày 1/12: Thời hoàng kim không còn xa, sự thăng tiến cũng cận kề, 3 tuổi chuẩn bị hốt vàng, hốt bạc, gánh lộc còng lưng, đời lên hương, tình yêu viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 06:02

Ngân khố của 3 tuổi dưới đây nhảy số liên tục, cuộc sống tràn đầy hy vọng, chuẩn bị đón Tết sung túc.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, thành tích tích cực của người tuổi Thìn trong và ngoài sự nghiệp luôn đáng ngưỡng mộ. Họ là những người có tầm nhìn toàn cầu, không chỉ có năng lực phán đoán tốt mà còn luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn.

Con giáp này không ngừng chứng tỏ năng lực của bản thân và làm cho cuộc sống của mình ngày càng tỏa sáng, được nhiều người biết đến.

Ngày 1/12 là thời điểm mùa đông đến, sự phát triển của con giáp tuổi Thìn sẽ tăng tốc theo. Họ sẽ không còn phải chịu các áp lực căng thẳng, cuộc sống ngày càng viên mãn lạ thường.

Thời hoàng kim của người tuổi Thìn sẽ không còn quá xa, sự thăng tiến cũng cận kề.

Tử vi dự báo ngày 1/12: Thời hoàng kim không còn xa, sự thăng tiến cũng cận kề, 3 tuổi chuẩn bị hốt vàng, hốt bạc, gánh lộc còng lưng, đời lên hương, tình yêu viên mãn - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Tị

Chẳng những kiếm tiền giỏi mà chuyện tình cảm của Tị cũng không hề kém cạnh. Cuối tuần này bản mệnh có thể khiến cho tất cả mọi người phải trầm trồ kinh ngạc với những gì mình làm được. Dù là ngày nghỉ Tị vẫn kiếm tiền chẳng ngơi tay.

Nếu Tị chăm chỉ làm việc thì không bao giờ phải lo thiếu tiền. Không chỉ vậy, ngày 1/12 tới, bản mệnh còn có cơ hội tăng lương, thưởng rất chính đáng với tất cả sự cống hiến vừa qua.

Tuy bận rộn, Tị vẫn chẳng hề lơ là chuyện tình cảm cá nhân. Bản mệnh đang sống trong những ngày ngập tràn hạnh phúc khi vợ chồng hài hòa, thấu hiểu và cùng chia sẻ mọi việc với nhau nên không khí gia đình rất đầm ấm.

Người độc thân cần cố gắng mở lòng nhiều hơn mới mong sớm tìm được một nửa phù hợp. Hãy cứ tự tin với sức hút của riêng mình, học cách yêu thương và hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn, khi đó duyên sẽ tự tìm đến.

Tử vi dự báo ngày 1/12: Thời hoàng kim không còn xa, sự thăng tiến cũng cận kề, 3 tuổi chuẩn bị hốt vàng, hốt bạc, gánh lộc còng lưng, đời lên hương, tình yêu viên mãn - Ảnh 2
 

 

Tuổi Mùi

Ngay ngày đầu tháng 12 tới, người tuổi Mùi có hội kiếm nhiều tiền hơn. Nếu biết khéo léo tận dụng lợi thế của mình, con giáp này có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Vận tiền tài của tuổi Mùi đang trong giai đoạn cực vượng. Bản mệnh đầu tư đâu thắng đó, có thể thu về lợi nhuận khá. Nếu cứ cố gắng thì thành công là chuyện dễ hiểu. Chuyện làm ăn kinh doanh trong tháng diễn ra suôn sẻ giúp tuổi Mùi có thu nhập tốt, tâm lý cũng thoải mái hơn.

Tình duyên của người tuổi Mùi cũng rất tốt đẹp. Người độc thân có vận đào hoa rực rỡ, có thể tìm được nhân duyên phù hợp. Người có gia đinh trải qua những ngày tháng hạnh phúc, có thể tính chuyện con cái.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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