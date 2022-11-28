Tháng 12 dương lịch – Thời kì hoàng kim của 3con giáp này, được Bà Chúa kho ban lộc, tha hồ hốt vàng, tiêu vào ngập lối, vững vàng bước sang năm mới thuận buồm xuôi gió, gặt hái nhiều thành công vang dội

Theo tử vi 12 con giáp, tháng 12 dương, người tuổi Sửu có một tháng khá thuận lợi. Nếu chăm chỉ, cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành công.

Về đời sống tình cảm, nếu những người còn độc thân có thể tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn vào cuối tuần thì sẽ gặp được người bạn tâm giao dễ dàng hơn rất nhiều.

Tài lộc cũng có những bước tiến đáng kể. Bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công. Tuổi Sửu sẽ kiếm thêm được một số tiền từ các khoản đầu tư trong tháng 12 dương tới đây. Những người kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí thủy lợi và dịch vụ ăn uống sẽ được hoàn vốn.

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Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão nói ít làm nhiều, tính tình thâm trầm, ít bộc lộ cảm xúc. Người tuổi này dám nghĩ dám làm, nghiêm khắc với bản thân và có tham vọng. Họ có thể vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

Tháng 12 dương lịch, họ được cấp trên trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Mùa đông năm nay, những con giáp may mắn được phúc khí vây quanh, làm việc hiệu quả hơn. Sự chăm chỉ và mồ hôi công sức sẽ giúp họ gặt hái được thành quả.

Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù sinh ra trong gia đình không có điều kiện, chịu nhiều áp lực trong cuộc sống vẫn sẽ khẳng định được vị trí của mình. Họ thường có tài lãnh đạo, quản lí, là người thông minh, sáng tạo và nhanh nhẹn tháo vát. Họ tin rằng bản thân nỗ lực, luôn phấn đấu với thái độ tích cực thì không điều gì là không thể vượt qua.

Người tuổi này có năng lực mạnh mẽ và thích ứng rất tốt trong mọi hoàn cảnh. Tuổi trẻ có thể gặp nhiều khó khăn song những chú Chuột nhất định sẽ sớm khẳng định được chỗ đứng của mình, có được công việc và tiền bạc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.