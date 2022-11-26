Thứ 7 ngày 26/11: Có đức mặc sức mà ăn, 3 tuổi sinh ra đã được Thần Phật che chở, Ngọc hoàng hết mực yêu thương, cả đời an nhàn, sung sướng, không cần bon chen cũng tài lộc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 00:38

Tử vi dự đoán, thứ 7 cuối tuần 3 con giáp được Thần Phật che chở, lộc lá đầy tay.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngựa có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến trong hôm nay (26/11) nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn giỏi kiếm tiền. Dù sinh ra trong hoàn cảnh giàu sang hay nghèo khó, con giáp này luôn chăm chỉ làm việc, không để mình rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn.

Thời gian qua, con giáp này luôn cố gắng hết mình để gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, cơ hội chưa đến khiến bản mệnh chưa thể đạt kết quả như mong muốn. Tuổi Thân đôi khi vẫn phải đối mặt với nhiều phiền phức khó giải quyết. Rất may, khi gặp khó khăn, bản mệnh luôn có quý nhân sẵn sàng trợ giúp.

Tử vi dự báo rằng, ngày hôm nay (26/11), con giáp này sẽ đón vận may liên tiếp, có cơ hội làm giàu. Chỉ cần bản mệnh giữ tinh thần lạc quan và luôn kiên trì thì phần thắng sẽ nắm chắc trong tay.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người dễ hòa đồng, tính tình hiền lành lao động chăm chỉ và rất biết thông cảm với người khác. Trong mọi công việc họ luôn cố gắng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Nếu chịu khó để ý một chút bạn sẽ thấy những người tuổi Mùi rất hòa nhã, hay nhún nhường, luôn là người kết thúc câu chuyện trước chứ không tranh cãi với người khác. Hơn ai hết, họ hiểu được những hậu quả của những việc đó vì thế không muốn biến những chuyện đơn giản thành phức tạp mà rất có thể sẽ làm tổn thương đến nhau.

Đặc biệt, với tấm lòng bao dung, lương thiện, họ luôn đồng cảm và sẻ chia với mọi người. Trong nhiều trường hợp, dù có khó khăn cho bản thân, họ cũng không so đo tính toán, sẵn sàng nhận về mình những tình huống bất lợi. Thử hỏi rằng những người như thế liệu có ai mà không yêu quý, cho đi rồi sẽ được nhận lại, về sau cuộc sống của họ sẽ êm đềm và hạnh phúc tràn đầy niềm vui. Ngay ngày hôm nay, Mùi sẽ đón nhận vận may tiền bạc, cả đời sung sướng. 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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