Thứ 7 (26/11): Số trời đã định, 3 tuổi thuận trời hợp đất, đạp trúng hố chôn tiền, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, phất lên như vũ bão, nắm chắc trong tay khối tài sản lớn, cuộc đời dệt gấm thêu hoa

Người tuổi Dần trưởng thành, ổn định, bản lĩnh và đáng tin cậy. Họ không thiếu dũng khí và mưu lược, nhưng lại thường bị bỏ lỡ những cơ hội tốt khi mà cảm xúc lấn át lý trí. Vì vậy, một năm qua, có không ít người thuộc con giáp này sẽ cảm thấy lận đận, gặp nhiều khó khăn.

Vận may sự nghiệp bắt đầu nhận được tín hiệu cải thiện rõ ràng, hóa giải thị phi và hung tinh, thúc đẩy các quan hệ cá nhân xung quanh, tăng thêm quý nhân, được cả danh và lợi.

Nhưng đến ngày mai, người tuổi Dần sẽ bắt đầu đạt được những bước tiến lớn trong kinh doanh và sự nghiệp, có cơ hội để thăng tiến và tăng lương. Đây cũng là thời điểm thích hợp để tích lũy tài sản và sức khỏe , niềm vui trong cuộc sống.

Vận trình tài lộc của người cầm tinh con hổ trong năm tuổi có thể tăng tiến nhanh chóng nếu giữ bình tĩnh và lý trí, lựa chọn những phương pháp đầu tư thích hợp. Họ thường có thể sinh lời và thu được nhiều lợi nhuận trong quản lý tài chính.

Bên cạnh đó, họ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn để ổn định phát triển công việc chính, nâng cao thu nhập. Lựa chọn một vài công việc làm thêm cũng là một cách tốt giúp người tuổi Dần thu về của cải ổn định vào cuối năm nay.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Ngày 26/11 tuổi Thìn được Chính Quan ban phúc, ban lộc cộng thêm sự xuất hiện của Thiên Quan mang lại tinh thần phấn chấn, ý chí quyết tâm mạnh mẽ cho tuổi Thìn.

Bằng nguồn động lực to lớn sục sôi đi cùng sự nỗ lực, tập trung cao độ giải quyết công việc mà bản mệnh mang về thành tựu như ý, với kết quả này bạn nhận được số tiền thưởng hậu hĩnh từ cấp trên.

Đặc biệt tuổi Thìn kinh doanh lại càng gặp thời trúng mánh, khách kéo đến nườm nượp, thu về hàng trăm, hàng nghìn đơn hàng mới thu lại lợi nhuận khủng.

Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân đa tài, đa sầu, đa cảm. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này lại tỏ ra khá bảo thủ, cứng nhắc. Họ không lắng nghe ý kiến góp ý của người khác với mình và cũng ít khi thừa nhận lỗi lầm của bản thân.Tuy nhiên, họ cũng là con giáp có nhãn quan tinh tường và biết cách phát triển bản thân. Để thành công hơn nữa, con giáp này cần học tập từ những lỗi lầm, lắng nghe ý kiến góp ý và cầu thị hơn nữa.

Người tuổi Thân được dự báo có thể sẽ gặp một chút vấn đề về sức khỏe trong thời gian tới. Vậy nhưng, cũng là cơ hội để họ nghỉ ngơi và suy ngẫm về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới.

Đồng thời, sau khi hồi phục, con giáp này có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án còn dang dở. Trên thực tế, con giáp tuổi Thân sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân.

Công việc có nhiều bước tiến giúp con giáp này thu về tiền bạc đầy túi. Tuy nhiên, họ cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.