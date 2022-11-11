Tử vi dự báo 3 con giáp có “Quý nhân dẫn lối ” vào 17h46 phút chiều hôm nay (11/11/2022) tam hợp giúp sức, cầu tiền có tiền. Tình duy tuổi Sửu “Gương vỡ lại lành”.

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 09:41

Vận trình đầy khởi sắc của 3 con giáp này trong ngày hôm nay (11/11/2022). Tiền tài ùa về, sự nghiệp công việc trôi chảy, giàu không ai bằng.

Tuổi Sửu  

Tử vi dự báo 3 con giáp có “Quý nhân dẫn lối ” vào 17h46 phút chiều hôm nay (11/11/2022) tam hợp giúp sức, cầu tiền có tiền. Tình duy tuổi Sửu “Gương vỡ lại lành”. - Ảnh 1

Theo dõi tử vi phương Đông cho thấy trong chiều hôm nay (11/11/2022). Tam Hội quý nhân giúp hàn gắn vết thương, không còn mâu thuẫn nữa.

 

Ảnh minh họa: Internet

 

Theo dõi tử vi phương Đông cho thấy trong chiều hôm nay (11/11/2022), người tuổi Sửu có được cơ may khá lớn trong chuyện tình cảm, gương vỡ lại lành là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Tam Hội quý nhân giúp hàn gắn vết thương, không còn mâu thuẫn nữa.

Bản mệnh hãy trân trọng những gì mình đang có trong tay. Có thể lần này bạn gặp may mắn nhưng không có nghĩa là lần nào cũng có được may mắn như vậy. Đừng để hạnh phúc vuột khỏi tay mình.

Thổ khí vượng cho thấy sức khỏe của con giáp này ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuổi Sửu cần lưu ý các vấn đề về tiêu hóa, nên ăn uống điều độ, tránh bỏ bữa hay ăn quá nhiều sau khi bỏ đói bản thân ở bữa ăn trước đó

Giờ tốt trong ngày: 15h – 19h

Con số may mắn: 22, 85

Tuổi Dần 

Tử vi dự báo 3 con giáp có “Quý nhân dẫn lối ” vào 17h46 phút chiều hôm nay (11/11/2022) tam hợp giúp sức, cầu tiền có tiền. Tình duy tuổi Sửu “Gương vỡ lại lành”. - Ảnh 2

Tử vi dự báo trong chiều hôm nay (11/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tiền tài cũng dư dả khá nhiều. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong chiều hôm nay (11/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần gặp nhiều may mắn, tiền tài cũng dư dả khá nhiều. 

Tình duyên: Vận tình cảm ở mức trung bình, không có quá nhiều đào hoa, nhưng chỉ cần bạn vui vẻ, thoải mái thì sẽ không khó để cảm nhận được vận tăng dần.

Công việc: Khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, có nhiều việc bất ngờ xảy ra, bạn sẽ choáng ngợp.

Tài lộc: Khá cao, thu nhập từ công việc có hạn. Nếu có của cải tích trữ thì có thể thử vận ​​may, nhưng không được quá đầu cơ, nếu không tiền bạc sẽ ra đi không bao giờ trở lại.

Sức khỏe: Tạm ổn, không có vấn đề gì lớn. 

Giờ tốt trong ngày: 13h – 19h

Con số may mắn: 59, 79

Tuổi Mão 

Tử vi dự báo 3 con giáp có “Quý nhân dẫn lối ” vào 17h46 phút chiều hôm nay (11/11/2022) tam hợp giúp sức, cầu tiền có tiền. Tình duy tuổi Sửu “Gương vỡ lại lành”. - Ảnh 3

Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Nhờ có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng, chi tiêu mà con giáp này nắm bắt được cơ hội đầu tư tốt, từ đó cải thiện thu nhập một cách đáng kể. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong chiều hôm nay (11/11/2022), vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra không suôn sẻ. Việc đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích tập thể sẽ không mang lại cho người tuổi này đạt được hiệu quả cao trong công việc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần suy nghĩ thận trọng khi đưa ra quyết định nào đó để hạn chế sai lầm không đáng có. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Nhờ có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng, chi tiêu mà con giáp này nắm bắt được cơ hội đầu tư tốt, từ đó cải thiện thu nhập một cách đáng kể. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm viên mãn. Cuộc sống vợ chồng thêm hạnh phúc, ấm êm nhờ những nỗ lực vun vén tình cảm của những người trong cuộc. 

Giờ tốt trong ngày:8h – 18h

Con số may mắn: 34, 79

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Tử vi dự báo 3 con giáp “Muôn sự thuận lợi” từ 14h00 ngày (13/11/2022) may mắn trăm đường, đầu tư thắng đậm, tiền tài ngập tràn.

Tử vi dự báo 3 con giáp “Muôn sự thuận lợi” từ 14h00 ngày (13/11/2022) may mắn trăm đường, đầu tư thắng đậm, tiền tài ngập tràn.

Vận trình cho thấy 3 con giáp này không cần lo lắng quá nhiều trong ngày (13/11/2022) trở về sau tiền bạc rủng rỉnh, công việc suôn sẻ.

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