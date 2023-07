Tử vi đầu tuần hôm nay (8/8/2022), 3 con giáp sau đây thăng hoa cả tình lẫn tiền, cơ hội đổi đời, sống sung túc trong tầm tay

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều may mắn và phước lành vào hôm nay nói riêng và cả tuần này nói riêng. Đối với những người coi trọng sự nghiệp, thì đây là giai đoạn thăng hoa nhất trong cuộc đời, những nỗ lực mà họ từng bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, những hoài bão mà họ từng ấp ủ đang đến giai đoạn hoàn thành. Thời gian tới, tuổi Hợi sẽ có niềm vui trong cuộc sống, được quý nhân chiếu cố, thần tài phù trợ, làm việc gì cũng thành công rực rỡ. Đối với những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao nhiều trọng trách, có thể được thăng chức trong thời gian ngắn sắp tới, và đương nhiên chuyện tăng lương không còn xa xôi. Đây cũng là giai đoạn những người tuổi Hợi đang mơ hồ về tương lai sẽ tìm được con đường riêng, cuối tuần này chuyện đổi đời, hay tăng thêm thu nhập chỉ trong tầm tay. Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày giữa và cuối tuần, vì thế có thể bạn sẽ phải vất vả một chút đấy. Hãy kiên nhẫn và cố gắng, rồi tiền sẽ chảy vào trong túi bạn ầm ầm thôi. Ngoài ra, Thiên Tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò may rủi, song bạn không nên sống phụ thuộc vào điều này. Hãy cố gắng lao động và kiếm tiền chân chính.

Những người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều may mắn và phước lành vào hôm nay nói riêng và cả tuần này nói riêng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài tuần này, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần. Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi. Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến vào đầu tuần, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo. Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn. Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai. Cuối tuần này, tuổi Tỵ có khả năng mua nhà đổi xe, nếu tài khoản không có nhiều tiền thì ít nhất cũng có khoản đầu tư có thể sinh lời vào thời gian sau, chỉ cần không bỏ cuộc thì ước mơ nào cũng thành.