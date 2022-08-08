Tử vi đầu tuần hôm nay (8/8/2022), 3 con giáp sau đây thăng hoa cả tình lẫn tiền, cơ hội đổi đời, sống sung túc trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 09:58

Đầu tuần là khoảng thời gian nhiều người mong đợi nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Không chỉ tiền bạc, mà đời sống tình cảm cũng là điều mà họ mong muốn được khởi sắc. Đặc biệt, 3 con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều may mắn và phước lành vào hôm nay nói riêng và cả tuần này nói riêng. Đối với những người coi trọng sự nghiệp, thì đây là giai đoạn thăng hoa nhất trong cuộc đời, những nỗ lực mà họ từng bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, những hoài bão mà họ từng ấp ủ đang đến giai đoạn hoàn thành. Thời gian tới, tuổi Hợi sẽ có niềm vui trong cuộc sống, được quý nhân chiếu cố, thần tài phù trợ, làm việc gì cũng thành công rực rỡ. Đối với những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao nhiều trọng trách, có thể được thăng chức trong thời gian ngắn sắp tới, và đương nhiên chuyện tăng lương không còn xa xôi. Đây cũng là giai đoạn những người tuổi Hợi đang mơ hồ về tương lai sẽ tìm được con đường riêng, cuối tuần này chuyện đổi đời, hay tăng thêm thu nhập chỉ trong tầm tay. Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày giữa và cuối tuần, vì thế có thể bạn sẽ phải vất vả một chút đấy. Hãy kiên nhẫn và cố gắng, rồi tiền sẽ chảy vào trong túi bạn ầm ầm thôi. Ngoài ra, Thiên Tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò may rủi, song bạn không nên sống phụ thuộc vào điều này. Hãy cố gắng lao động và kiếm tiền chân chính.

Tử vi đầu tuần hôm nay (8/8/2022), 3 con giáp sau đây thăng hoa cả tình lẫn tiền, cơ hội đổi đời, sống sung túc trong tầm tay - Ảnh 1
Những người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều may mắn và phước lành vào hôm nay nói riêng và cả tuần này nói riêng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân may mắn là một trong số những con giáp phát tài tuần này, vận trình tài lộc của bản mệnh khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần. Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi. Bạn có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến vào đầu tuần, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo. Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn. Còn với người làm kinh doanh, có thể bạn sẽ thu được lời lãi từ những khoản đầu tư từ trước đó, và điều này là đòn bẩy để bạn bước những bước xa hơn trong tương lai. Cuối tuần này, tuổi Tỵ có khả năng mua nhà đổi xe, nếu tài khoản không có nhiều tiền thì ít nhất cũng có khoản đầu tư có thể sinh lời vào thời gian sau, chỉ cần không bỏ cuộc thì ước mơ nào cũng thành.

Tử vi đầu tuần hôm nay (8/8/2022), 3 con giáp sau đây thăng hoa cả tình lẫn tiền, cơ hội đổi đời, sống sung túc trong tầm tay - Ảnh 2
Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn đã mang trong mình nhiều phúc khí khi đại biểu cho một giống loài thần thoại, là “đứa con của đất trời”, sở hữu năng lực phi thường. Bản tính của họ luôn sống lạc quan, vui tươi và luôn nhìn vào mặt tích cực. Nguồn năng lượng dồi dào này giúp họ có thể không ngừng tiến bước dù có lúc rơi vào hoàn cảnh không tốt. Thậm chí xuất thân bần hàn, vất vả cũng trở thành một phần động lực to lớn để họ vươn lên đầy bất ngờ. Khi phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm, người tuổi Thìn đam mê chinh phục thử thách sẽ vui vẻ đón nhận. Với ý chí quyết tâm mạnh mẽ, họ không bao giờ muốn tự bó buộc mình trong một không gian chật hẹp. Bản mệnh thích vươn tới bầu trời cao giống như những chú rồng đích thực để thỏa sức vẫy vùng. Tuổi Thìn có được sự lạc quan và bản tính kiên nghị, thu hút vận may đến bên, giúp đỡ bản thân vượt qua gian nan. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân giúp họ không ngừng tiến thẳng về mục tiêu đã đặt ra rõ ràng trong cuộc đời. Họ giỏi xác định hướng đi phù hợp với bản thân nên có thể không ngừng tiến bước, không do dự, ngập ngừng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Tử vi đầu tuần (8/8/2022), 3 con giáp sau được Thần Tài phù trợ, đầu tuần biết nắm bắt cơ hội thì cả tuần đều suôn sẻ

Tử vi đầu tuần (8/8/2022), 3 con giáp sau được Thần Tài phù trợ, đầu tuần biết nắm bắt cơ hội thì cả tuần đều suôn sẻ

Đầu tuần được xem là khởi đầu, là "thời điểm vàng" cho một tuần suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cả tuần sẽ gặp được nhiều niềm vui.

Xem thêm
Từ khóa:   bói con giáp con giáp may măn tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 17 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng