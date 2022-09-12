Tử vi đầu tuần (12/9): 3 con giáp danh lợi vượng phát, tài lộc dư dả, hỷ sự liên miên, an nhiên hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 00:30

Tử vi ngày đầu tiên trong tuần 12/9 cho thấy những con giáp sau đây vận trình sáng sủa, đường đi trải thảm hỏa nên làm gì cũng suôn sẻ không sợ thất bại

Tuổi Ngọ

Hôm nay tuổi Ngọ gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã giao của mình nhờ sự trợ giúp của cục diện Ngọ Tuất Bán Hợp. Công việc của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn nhiều so với trước đó, các khó khăn trở ngại dường như được gạt sang một bên, dọn đường cho bạn tiến về phía trước. Sự linh hoạt và mưu trí của bạn còn có thể mang về cho tập thể những hợp đồng hợp tác đầy hứa hẹn.

Chính Tài độ mệnh, nguồn thu nhập chính của bản mệnh không những ổn định mà còn có dấu hiệu tăng tiến đáng kể nữa. Nhất là với những người làm nghề tự do nay kinh doanh buôn bán, một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi bạn đó. Đó là nhờ sự thể hiện xuất sắc của bạn trong công việc thời gian vừa qua. 

Tử vi đầu tuần (12/9): 3 con giáp danh lợi vượng phát, tài lộc dư dả, hỷ sự liên miên, an nhiên hưởng phước - Ảnh 1
Hôm nay tuổi Ngọ gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã giao của mình nhờ sự trợ giúp của cục diện Ngọ Tuất Bán Hợp. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu trong ngày hôm nay được Chính Ấn trợ giúp cho nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Mọi chuyện thuận lợi khiến cho bạn có cảm giác một ngày làm việc trôi qua thật nhanh chóng. Các ý tưởng sáng tạo được phát huy mang tới cho bạn thành công vang dội.

Sửu sẽ đón nhận nhiều tin vui liên quan tới chuyện tiền bạc. Những cố gắng của bạn trong suốt quãng thời gian vừa qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Những người làm ăn kinh doanh thu được lợi nhuận khổng lồ đấy. Mọi việc nên từ từ giải quyết, tiến nhanh có hại, dù rằng vẫn biết sự việc đang thay đổi, biến động có nhiều điều bất lợi đối với mình.

Tử vi đầu tuần (12/9): 3 con giáp danh lợi vượng phát, tài lộc dư dả, hỷ sự liên miên, an nhiên hưởng phước - Ảnh 2
Những người tuổi Sửu trong ngày hôm nay được Chính Ấn trợ giúp cho nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Mọi chuyện thuận lợi khiến cho bạn có cảm giác một ngày làm việc trôi qua thật nhanh chóng. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày của người tuổi Mão cho biết tam hội cục dẫn dắt bản mệnh trong mọi việc, làm chuyện gì cũng hanh thông may mắn. Người này không những soi đường chỉ lối mà còn tận tình trải sẵn thảm hoa cho bạn bước lên. Nhờ vậy mà chẳng tốn mấy công sức để đạt được nguyện vọng, tâm ý thành công.


Người tuổi Mão muốn tỏ tình thì làm ngay vì Mộc khí vượng, nhân duyên không tồi, cơ hội được đáp lại là rất lớn. Muốn kinh doanh, phát triển công việc thì càng không nên chần chừ vì quý nhân sẵn đó, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đầy đủ cả, phải mau chớp lấy. Nhìn chung, hôm nay là ngày bạn nên liều một chút vì tai ương không có, nếu có cũng được che chở, chỉ có lợi chứ không có hại.

Tử vi đầu tuần (12/9): 3 con giáp danh lợi vượng phát, tài lộc dư dả, hỷ sự liên miên, an nhiên hưởng phước - Ảnh 3

Tử vi hàng ngày của người tuổi Mão cho biết tam hội cục dẫn dắt bản mệnh trong mọi việc, làm chuyện gì cũng hanh thông may mắn. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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