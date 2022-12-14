Tử vi cuối tuần này: 3 con giáp bước qua 'giông bão', vận may bùng nổ, tiền tài hanh thông, vận trình bay cao như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 14:39

Dưới đây là 3 con giáp có tính cách vàng, nhờ vậy mà mọi thứ trong đời đều thăng hoa, càng sống càng gặp may mắn vào thời điểm này.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần phúc vận hanh thông, làm ăn xuôi thuận trong thời gian này. Con giáp có nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, chiếm trọn sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp.

Tử vi cuối tuần này: 3 con giáp bước qua 'giông bão', vận may bùng nổ, tiền tài hanh thông, vận trình bay cao như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu cho thời kỳ hoàng kim của con giáp khi những ngày sắp tới, Dần liên tiếp thắng lớn và chạm đến những thành tích đáng nể. Con giáp hãy cố gắng hết mình vì một tương lai vô cùng rực rỡ đang chờ phía trước.

Tuổi Mão

So với những con giáp khác, tuổi Mão được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi hóa lành, nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố. Vì tính cách quá tình cảm, chu đáo nên xung quanh ai cũng yêu thương. Tuổi Mão vốn được sống một cuộc đời không lo sầu muộn, mọi thăng trầm trong cuộc đời đều vượt qua dễ dàng vì sự tử tế, sau tất cả mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng.

Tử vi cuối tuần này: 3 con giáp bước qua 'giông bão', vận may bùng nổ, tiền tài hanh thông, vận trình bay cao như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong thời gian này những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Mão có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, kiên nhẫn và luôn biết tận dụng mọi ưu điểm để phát huy đúng lúc đúng chỗ, nhờ vậy mà cuộc sống thăng hoa đủ đầy. So với những con giáp khác người tuổi Mùi rất điềm tĩnh, lành tính và luôn tốt bụng với những người xung quanh.

Tử vi cuối tuần này: 3 con giáp bước qua 'giông bão', vận may bùng nổ, tiền tài hanh thông, vận trình bay cao như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi là một trong 3 con giáp giàu có. Dù vậy, đây không phải là con giáp tự cao mà xem thường người yếu thế. Họ sống hòa đồng, phấn đấu không ngừng nhưng cũng vì lợi ích của người khác mà sẵn sàng chịu thiệt.

Dù con giáp này sinh ra trong giàu có hay thiếu thốn thì trung vận vẫn suôn sẻ, sung túc. Những nỗ lực khi họ còn trẻ được đền đáp xứng đáng. Trong cuộc sống, tuổi Mùi sẵn sàng ra tay cứu giúp những ai yếu thế hơn và biết học hỏi những điều tốt đẹp xung quanh. Tuổi Mùi sống hiền lành, chân thành nên luôn được bề trên chở che, nâng đỡ, vận may luôn tìm vào nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Thời điểm này, 3 con giáp sau có nhiều khởi sắc về tài chính, tình vào đầy tim, cuộc sống viên mãn bất ngờ. Thậm chí là may mắn hết phần người khác khiến nhiều kẻ ghen tị.

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