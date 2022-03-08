Tử vi cuối tuần này (12/3 - 13/3) cho biết, 3 con giáp tài lộc hanh thông, công danh phát đạt - chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 23:02

Tử vi cuối tuần này (12/3 - 13/3) cho biết, 3 con giáp này dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó.

Tuổi Sửu

Đầu tháng 3/2022, người tuổi Sửu phải trải qua không ít những thử thách, thì Tử vi cuối tuần này (12/3 - 13/3) cho biết bản mệnh này may mắn được Thần tài trợ giúp, lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn.

Đặc biệt, ngày thứ Bảy - 12/3, tuổi Sửu đã bắt đầu thấy được những tín hiệu tốt chào đón họ. Nhất là những người tuổi Sửu làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Những người làm việc trong các lĩnh vực khác cũng sẽ có được kết quả tốt, thậm chí ngoài sự mong đợi của họ.

Bước sang tháng 4 dương, may mắn tiếp tục ở lại với tuổi Sửu, dự kiến họ sẽ có 1 khoảng thời gian vô cùng bận rộn, nhưng thành quả cuối cùng thì rất xứng đáng. Hãy tiếp tục nỗ lực trong việc xây dựng lòng tin với khách hàng, tuổi Sửu sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Tuổi Mão

Tử vi cuối tuần này (12/3 - 13/3) cho biết, người tuổi Mão dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó. Hầu hết các kế hoạch đều có tiến triển tốt và đem về kết quả khả quan, thậm chí một vài hạng mục bạn không đặt quá nhiều kỳ vọng cũng có bước chuyển biến bất ngờ.

 

Những bước tiến nhanh chóng và ổn định trên phương diện sự nghiệp sẽ giúp bản mệnh có một nguồn thu dồi dào, dù không phát tài ngay lập tức thì cũng sẽ đủ ăn đủ tiêu, có của tích lũy.

 

Tử vi cuối tuần này (12/3 - 13/3) cho biết, 3 con giáp tài lộc hanh thông, công danh phát đạt - chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi - Ảnh 1

Ảnh minh họa



Chuyện làm ăn của con giáp may mắn tháng 4/2022 này rất thuận lợi, thích hợp cho những công việc như ký kết hợp đồng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác. Bạn liên tục nhận được những hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào.

Trên phương diện tình duyên, với sự duyên dáng và tự tin của mình, bản mệnh sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều người khác giới. 

 

Tuổi Dần

Tử vi cuối tuần này (12/3 - 13/3) cho biết, tuổi Dần sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp cũng như công cuộc kiếm tiền. Ngay từ tháng 4, họ đã bận rộn với rất nhiều dự án đầu tư khởi đầu năm mới. Tuổi Dần được khuyên nên tính toán kỹ, thận trọng trong từng bước, tuyệt đối không được chủ quan.

Có 1 điều cần lưu ý, giai đoạn này là lúc mà tuổi Dần có thể sẽ bị mất tập trung, vì vận đào hoa của họ cũng đang nở rộ, chuyện tình cảm có thể xen vào giữa công việc. Tuy nhiên, họ được khuyên nên phân biệt rạch ròi và chờ cho tình cảm chín muồi thì sẽ tốt hơn. Đặc biệt, nếu như chuyện tình cảm "cơm không ăn, gạo còn đó" thì công việc quan trọng ở tính thời điểm, một khi cơ hội qua rồi thì khó lấy lại và nhất là tháng 4 lại là thời điểm thuận lợi cho tuổi Dần làm ăn, kiếm tiền, tạo đà vươn lên để tự tin vượt qua năm 2022 một cách suôn sẻ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi.

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