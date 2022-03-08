Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tài vận bùng nổ, sự nghiệp "như cá gặp nước", ngồi không cũng trúng tiền tỷ

Tuy nhiên, dù muốn hay không thì năm Nhâm Dần 2022 cũng sẽ là 1 năm của những thay đổi lớn với người tuổi Mão mà trong đó, họ được cho là sẽ rất bận rộn, song thành quả cuối cùng họ nhận được sẽ rất xứng đáng. Mức lương của họ không những được cải thiện đáng kể, mà quyền lực cũng như tầm ảnh hưởng của họ cũng sẽ tăng theo.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là những người rất thích sự chắc chắn. Họ không liều lĩnh như người tuổi Dần, mà thích tiến hành công việc 1 cách từ từ khi họ đã có 1 cái nhìn tổng quát và bản thân cảm thấy tự tin.

Sau một tháng 3 khá im ắng và tình hình công việc tương đối chững lại thì sang 100 ngày tới, tuổi Mão sẽ bước vào 1 giai đoạn thuận lợi.

Ngoài ra, 3 tháng tới cũng là 1 tháng nhiều lộc lá về tất cả các mặt cho những người tuổi Mão. Họ được khuyên nên đầu tư vì sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, họ cũng sẽ may mắn trong chuyện tình cảm. Những người tuổi Mão độc thân có thể tìm kiếm cơ hội trăm năm với những người tuổi Tuất, Mùi và Hợi.

Tuổi Tý

Chúc mừng tuổi Tý vì bạn là con giáp may mắn 100 ngày tới này. 3 tháng tới, con đường công danh của bạn vô cùng hanh thông bởi bạn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó, không tiếc hi sinh thời gian cá nhân để làm việc và cống hiến.





Nhờ những mối quan hệ xã giao thuận lợi mà bạn luôn được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ mỗi lúc khó khăn. Do đó, nhiều rắc rối, trục trặc nhanh chóng được giải trừ, thậm chí bạn còn tìm thấy cơ hội trong thách thức.

Ảnh minh họa



Với người làm kinh tế, bản mệnh có thể tìm được những cơ hội làm ăn không ai ngờ đến, lại dám dũng cảm thử thách bản thân nên đồng tiền chảy về túi bạn là hoàn toàn xứng đáng.



Người làm ăn buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng bay về tới tấp. Con giáp này cũng có thể thử tìm cách mở rộng thị trường hoặc đối tượng khách hàng, hứa hẹn thành công sẽ nằm ngay trong tầm tay.



Trong chuyện tình cảm, người đã có đôi có cặp sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nửa kia của mình. Với người độc thân, bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng.

Tuổi Hợi

100 ngày tới, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với 3 tháng trước đó, công việc tới tay còn hỏng, 100 ngày tới, đặc biệt là tuần đầu tiên của tháng 6, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Tử vi 100 ngày tới cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm