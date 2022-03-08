Tử vi 2 tháng tới: Tam Hợp nâng đỡ, 3 con giáp "đánh đâu thắng đó", công danh sự nghiệp cực phát, mua nhà tậu xe trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 22:32

Tháng 5 sắp tới cũng lại là 1 thời điểm may mắn tiếp theo của 3 con giáp này.

Tuổi Dần

Năm Nhâm Dần 2022 là năm tuổi của những người tuổi Dần, do đó họ sẽ có cả cơ hội và thách thức ở phía trước, quan trọng là cách họ đón nhận và xử lý chúng ra sao mà thôi.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm nay, nhất là giai đoạn nửa đầu năm, bản mệnh này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp họ từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

 

Tử vi học có nói, bắt đầu từ tháng 5 tới này, cơ hội sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, tuổi Dần sẽ có kiếm tiền tương đối dễ dàng. Tiền bạc có thể tới từ việc đầu tư hợp lý hoặc sự giúp đỡ của 1 số thành viên trong gia đình. Chỉ cần chăm chỉ và biết cách nắm bắt thì không có gì cần phải lo lắng.

Đặc biệt, tháng 5 sắp tới cũng lại là 1 thời điểm may mắn tiếp theo của tuổi Dần. Bản mệnh này có thể xem xét đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Sự quyết đoán và nỗ lực đến cùng của tuổi Dần sẽ là chìa khóa mang tới thành công của họ.

Tuổi Ngọ

Tử vi 2 tháng tới: Tam Hợp nâng đỡ, 3 con giáp 'đánh đâu thắng đó', công danh sự nghiệp cực phát, mua nhà tậu xe trong tầm tay - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Đa phần những người cầm tinh Ngựa đều rất tháo vát và lanh lợi. Họ luôn đi đầu trong công việc và nắm bắt cơ hội để phát tài.

 

Với khao khát cuộc sống tự do bay nhảy, chính họ chứ không ai khác là người tạo động lực cho bản thân vô cùng mạnh mẽ, mọi thứ họ làm không phải là cơ hội, mà là đánh từ chính ước vọng bản thân.

 

Thêm nữa, tuổi Ngọ lại hết mực siêng năng, không ngại khó ngại khổ để phấn đấu cuộc sống sung túc. Những người siêng năng như vậy, tất nhiên có thể được Thần Phật ban phước lành, mọi việc suôn sẻ, có thể đạt được những điều lớn lao trong đời, đặc biệt là về tiền bạc. 

 

Tuổi Sửu

 

Thiên Ấn chiếu mệnh nên những bạn làm y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do sẽ có một ngày bình yên, nhiều người may mắn hơn thì đạt được thành tích. Tuy nhiên làm việc phải mềm mỏng, nhẹ nhàng, không được cáu gắt, cứng nhắc.

 

May mắn được Tam Hợp nâng đỡ nên tất cả các mối quan hệ của Sửu trong 2 tháng tới đều tốt. Bạn sống biết điều, không để ai thiệt thân nên rất dễ thu hút được những người tốt bụng đến làm quen, hy vọng Sửu luôn phát huy được ưu điểm này.

 

Cục diện Thổ sinh Kim là điềm lành dự báo đường tài lộc nhiều may mắn. Đặc biệt là những người đang có ý định đề xuất được tăng lương hay lên vị trí mới. Tuổi này tự thân vận động bòn từng xu lẻ nhưng may mắn trời Phật đã nhìn thấy sự cố gắng của bạn.

 

*Thông tin về top con giáp có kỹ năng kiếm tiền tốt nhất chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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