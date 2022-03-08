Tử vi 3 tháng tới: 3 con giáp bùng nổ tài lộc, ngồi yên tiền cũng tự động rơi vào túi

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

Trong 3 tháng tới, những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

3 tháng tới đây sẽ mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

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Tuổi Dậu

Là một trong số những con giáp sở hữu IQ cực cao, những chú Gà biết tận dụng ưu thế để tạo cơ hội kiếm tiền cho chính mình, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Con giáp này tự tay quản lý tài chính và tận dụng những điều kiện thuận lợi xung quanh để gia tăng tài sản. Nhờ vậy mà đa phần người tuổi Dậu có thể làm giàu, rủng rỉnh tiền bạc ngay trước khi bước sang tuổi trung niên.

3 tháng tới, một khi đã xác định đúng mục tiêu, người tuổi Dậu cứ thế mà tiến thẳng, hệt như “cỗ máy in tiền”, làm tới đâu hưởng thành quả tới đó.

Tuổi Ngọ

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn sẽ bội thu.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Ngọ sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Bên cạnh đó, những ai đang có ý định muốn học hỏi về các lĩnh vực đầu tư thì có thể bắt đầu các bước khởi động của mình đi nhé.

(*) Thông tin trong bài chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.