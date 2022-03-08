Đúng 12 ngày mai (9/3), 3 con giáp tài vận khởi sắc kéo theo công việc thăng hoa, số dư trong tài khoản con giáp này sẽ nhảy số liên tục, nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 10:33

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo đường thăng tiến của3 con giáp này vô cùng rộng mở, có cơ hội phát triển sự nghiệp nhờ Tam Hợp che chở.

Tuổi Thân

Là con giáp may mắn tuần này, người tuổi Thân có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp nếu giữ vững tinh thần thắng không kiêu, bại không nản.

Tử vi cho biết từ ngày 9/3 trở đi tình hình tài chính của tuổi Thân phát triển rực rỡ nhất là vào thời điểm giữa tuần, khi có nhiều cát tinh hội tụ.

Với những người  tuổi Thân đang làm nghề tự do được giới thiệu cho những hợp đồng làm việc béo bở, người làm kinh doanh thu được lợi nhuận từ mối khách hàng đông đảo, trong khi đó người làm công ăn lương được thưởng nóng vì thành tích gặt hái được.

Tuổi Ngọ

Nổi tiếng là con giáp khôn khéo, tinh anh và có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó thì Ngọ cũng sẽ miệt mài phấn đấu để vươn lên, khẳng định vị trí hơn người trong cuộc sống. Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm, người cầm tin con Ngựa càng ăn nên làm ra với của nả chất đống, nhà xe đủ đầy.

Đúng 12 ngày mai (9/3), 3 con giáp tài vận khởi sắc kéo theo công việc thăng hoa, số dư trong tài khoản con giáp này sẽ nhảy số liên tục, nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu ú ụ - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Sách tử vi dự đoán, sau ngày 9/3, con giáp tuổi Ngọ may mắn gặp quý nhân chỉ đường dẫn lối, đó có thể là một người quen hoặc một người họ hàng xa. Từ đây, Ngọ sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp. Tài vận khởi sắc kéo theo công việc thăng hoa, số dư trong tài khoản con giáp này sẽ nhảy số liên tục, từ đây Ngọ tha hồ nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu ú ụ.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo đường thăng tiến của tuổi Thìn vô cùng rộng mở, có cơ hội phát triển sự nghiệp nhờ Tam Hợp che chở. Dù vẫn sẽ có những cạnh tranh khốc liệt khó tránh nhưng đó cũng sẽ là nguồn động lực lớn lao để bạn có thể bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

 

Với màn thể hiện của mình, con giáp này có thể sẽ được cấp trên giao cho những trọng trách mới vì tin tưởng rằng bản mệnh có đủ tinh thần, trách nhiệm và năng lực chuyên môn để hoàn thành đúng mục tiêu đã định. Đó sẽ là cơ hội được trao tận tay nên hãy cứ tự tin thể hiện năng lực của mình.

 

Chuyện tình cảm cũng khá tươi sáng nhờ ngũ hành Thổ - Kim tương sinh. Người độc thân nên tận dụng thời cơ vận đào hoa vượng mà gặp gỡ, làm quen với nhiều người khác phái. Nhưng dù có gặp được rồi, bạn cũng đừng quá sốt sắng quá mà hãy cứ để tình yêu lên tiếng nhé, mọi thứ diễn ra tự nhiên sẽ giúp mối quan hệ bền vững hơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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