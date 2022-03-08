Được sao Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, 3 con giáp gặp quý nhân, công việc "xuôi chèo mát mái", tài khoản nhảy số ầm ầm trong 9 ngày tới

Tử vi cho biết tuổi Ngọ được sao Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Phương diện tài chính tuổi Ngọ sẽ phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm sau ngày 8/3 điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Những người tuổi Ngọ hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới.

Nếu đang là người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định. Vợ chồng tuổi Ngọ tương đối bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Cũng may, hai người luôn tin tưởng vào nhau và coi đối phương là động lực để cố gắng nên hạnh phúc càng viên mãn.

Tuổi Mão

Chính Tài báo hiệu đây là một ngày may mắn của người tuổi Mão ở phương diện tài lộc. Tiền bạc sinh sôi nảy nở, nhất là nguồn thu từ công việc chính đang không ngừng tăng lên, do đó hãy tập trung đầu tư thời gian và công sức nhiều hơn vào lĩnh vực này, bạn sẽ sớm thu về thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa

9 ngày tới này những bạn đang làm việc trong các lĩnh vực nghệ thuật cũng sẽ có những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp. Đây là thời điểm tuổi Mão thể hiện hết mình để nắm bắt được những cơ hội tuyệt vời sắp tới. Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy bạn là người dám nghĩ dám làm và hoàn toàn có thể làm được những điều lớn lao hơn.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở, nếu bạn đang có ý định tỏ tình với người mình thích thì hôm nay vẫn chưa thực sự là thời điểm tốt nhất đâu, bạn nên tìm hiểu đối phương kỹ càng hơn. Nếu cứ cố tình bày tỏ thì rất dễ chuốc lấy thất bại, khiến mối quan hệ của cả hai trở nên gượng gạo và khó xử.

Tuổi Thân

Khổ tận cam lai, sau những tháng đầu khó khăn, vất vả trong sự nghiệp thì giờ đây con giáp may mắn này sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền chất chật nhà, song hỷ lâm môn.

9 ngày tới, vận trình tài lộc của tuổi Thân vô cùng tốt đẹp, bạn có những dấu hiệu phát triển không ngừng nhờ có quý nhân bên cạnh giúp đỡ. Quý nhân sẽ xuất hiện, giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, làm quen được với nhiều đối tác làm ăn triển vọng.

Những cơ hội lớn Thân nên tranh thủ nắm bắt lấy, có thể ban đầu bạn sẽ phải bỏ ra không ít vốn liếng, thế nhưng bạn sẽ tạo được một khoản lợi nhuận khổng lồ phía sau, tạo tiền đề cho một cuộc sống đầy đủ, dư dả, thoải mái.

*Thông tin bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm