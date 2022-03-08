Bước qua 0h ngày 10/3: Top 3 con giáp được sao Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 07:28

Thầy tử vi cho biết đúng 0 giờ ngày 10/3 thành tích công việc sẽ giúp bạn chứng minh vị thế của mình.

Tuổi Ngọ 

Tử vi cho biết tuổi Ngọ được sao Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công ngoài dự kiến.

Những người tuổi Ngọ hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới.

Phương diện tài chính tuổi Ngọ sẽ phát triển rực rỡ đặc biệt vào thời điểm sau ngày 8/3 điều đó cho thấy mọi công lao của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nếu đang là người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ.

Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định. Vợ chồng tuổi Ngọ tương đối bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Cũng may, hai người luôn tin tưởng vào nhau và coi đối phương là động lực để cố gắng nên hạnh phúc càng viên mãn.

Tuổi Thìn

Thời gian trước khá khó khăn, Thìn liên tục gặp khó khăn hay vận hạn, hao tài tốn của. Thế nhưng, chỉ cần vừa qua ngày 10/3, con giáp tuổi Rồng sẽ lội ngược dòng, tình tiền thăng hoa, sung túc an nhàn. Những người tuổi Thìn sẽ thoát khỏi những rắc rối phiền toái. Đặc biệt, trong công việc do người tuổi Thìn gặp được quý nhân giúp dỡ nên sẽ có những tiến triển khá suôn sẻ.

Bước qua 0h ngày 10/3: Top 3 con giáp được sao Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được cấp trên nâng đỡ nên công việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều - Ảnh 1

 

Lời khuyên cho tuổi Thìn là nên nhân lúc này, hãy thực hiện những dự định mà bạn đang ấp ủ, đừng ngại ngùng hay trì hoãn đánh mất đi cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Thực hiện công việc vào thời điểm này, tuổi Thìn hứa hẹn nhiều thành công trong tương lai. Cũng vì thế, con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc hơn trước rất nhiều do bạn đã thực hiện mọi thứ chỉn chu và đúng kế hoạch hơn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có tài tinh Thiên Tài chiếu mệnh nên đường tài lộc có phần khởi sắc. Đặc biệt là người buôn bán kinh doanh được dịp phát tài, hàng hóa ra vào nườm nượp, không chỉ thu hồi được vốn liếng mà lợi nhuận còn ngoài sức mong đợi.

 

0h ngày 10/3 cũng là ngày bạn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, tạo nên những mối quan hệ hữu ích sau này. Một vài cuộc đàm phán còn giúp thúc đẩy kế hoạch của bạn có nhiều tiến triển thuận lợi. Vậy nên hãy chuẩn bị một tinh thần hăng hái và nắm bắt cơ hội ngay khi có nhé.

 

Tuy nhiên, Mộc – Kim xung khắc lại khiến chuyện tình cảm trở thành nỗi lo lớn trong ngày với người tuổi Dần. Có vẻ như những viễn cảnh tình yêu mà bạn thường tưởng tượng ra không giống những gì bạn đang trải qua trong mối quan hệ hiện tại. Cảm giác thất vọng ngày càng lớn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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Về tài lộc, các nguồn thu tăng lên đáng kể 3 con giáp này có cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập.

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