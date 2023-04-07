Tử vi cuối tuần (8-9/4), 3 con giáp hứng trọn "CƠN MƯA TÀI LỘC", cát khí bao quanh, một bước đổi đời

Tử vi cuối tuần dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão “xuôi chèo mát mái". Người tuổi này sớm gặt hái được nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi, từ đó mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Cấp trên đánh giá tốt khả năng của bản mệnh và giao cho nhiều trọng trách mới.

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Nhân duyên sáng rõ giúp cho người độc thân sớm nhận được lời tỏ tình từ người khác giới vừa mới quen. Song, bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định để không làm tổn thương đối phương.

Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Nếu đang theo đuổi kinh doanh thì con giáp này tiếp tục bởi cơ hội thu lợi về bản thân rất lớn. Người làm công ăn lương được cấp trên tín nhiệm.

Tuổi Tỵ

Theo dõi tử vi cuối tuần, tuổi Tỵ chính là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này. Lộc sẽ đến với những người làm ăn kinh doanh. Việc buôn bán diễn ra thuận lợi, không chừng bạn còn được người khác giúp đỡ hoặc gặp được đối tác làm ăn thích hợp, đôi bên hợp tác với nhau trên nền tảng cùng có lợi hứa hẹn lợi nhuận bền vững trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ 7 ngày 8/4/2023 sẽ là ngày cát khí vượng nhất, bạn có thể tranh thủ thời điểm này dồn toàn lực để khai phá hết những tiềm năng còn chưa được khám phá của bản thân. Bạn có thể sẽ thu về những khoản tiền lãi vô cùng bất ngờ đấy.

Trong khi đó, người làm công việc cố định cũng không có gì phải lo lắng. Bạn không ngại giúp đỡ mọi người trong công việc, điều này giúp bạn nhận được rất nhiều cảm tình từ phía bạn bè đồng nghiệp và cấp trên. Dù vậy bạn cũng nên cẩn thận trước sự đố kị của những kẻ xấu bụng thường ngày vẫn luôn đâm chọt và gây khó dễ cho bạn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân nhờ tam hợp vào ngày 8/4 mà mọi chuyện suôn sẻ tốt đẹp, làm tới đâu có thành quả tới đó. Từ công việc cho đến tài lộc, tình cảm cá nhân đều không có điểm gì đáng chê trách, có thể sẽ có chút rắc rối nhưng không đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Điểm sáng nhất là tình hình tài lộc tuổi Thân tăng tiến trông thấy, không chỉ nguồn thu chính mà cả phụ cũng đều gia tăng. Hai nguồn thu cộng lại giúp con giáp này chi tiêu thoải mái hơn, ngoài ra có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới.

* Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.