99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 7/4 gọi tên 3 con giáp sau: Con cưng Thần Tài tiền rót đầy kho, sự nghiệp có quý nhân nâng đỡ, tài lộc nhân đôi, tiền về ngập nhà, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 10:43

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay có tới 3 con giáp là con cung Thần Tài, phương diện tình cảm và công danh đều tiến triển vượt bậc.

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay chúc mừng tuổi Thìn với khoảng thời gian không kém phần may mắn khi có Tử Vi và Thiên Vu nâng đỡ, quý nhân gõ cửa đến bên sẵn sàng mang lại cho bạn sự sung túc và thịnh vượng thời gian tới đây. 

Mặc dù không phải gặt hái được thành tựu xuất sắc tróng sự nghiệp nhưng Thìn đã thuận lợi học tập, rèn luyện và đúc kết bài học cho bản thân. Nhất là đường tình duyên rạng ngời, những cặp đôi đang yêu thoát khỏi chuỗi ngày đen tối chỉ toàn áp lực, giận hờn. 

Đặc biệt, trong hôm nay vận may liên tục kéo đến, buôn bán gặp thời đắt khách. Hãy cứ tiếp tục cống hiến, làm việc hết mình, chỉ cần làm ăn chân chính thì cuộc sống tự khắc tốt đẹp lên. 

con giap 1
Tử vi hôm nay chúc mừng tuổi Thìn với khoảng thời gian không kém phần may mắn khi có Tử Vi và Thiên Vu nâng đỡ, quý nhân gõ cửa đến bên sẵn sàng mang lại cho bạn sự sung túc và thịnh vượng thời gian tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay cho biết tuổi Ngọ là người may mắn không kém khi được Thiên Ấn và Hồng Loan chiếu mệnh giúp khai tỏ đường công danh, những ai đang cố gắng nỗ lực nhằm dành được chỗ đứng trong tập thể thì xin chúc mừng bạn sắp hoàn thành được kế hoạch đó. 

Công việc thuận lợi kéo theo tài vận cũng sáng lên bất ngờ. Tiền bạc đổ về túi theo nhiều cách. Kinh doanh, buôn bán đắt hàng, ngay cả tham gia các trò chơi bốc thăm trúng thưởng, quay số… tỷ lệ trúng khá cao. Dù vậy, bạn vẫn nên chi tiêu duy trì ở mức cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ.

Đường tinh duyên chủ trì bởi Hồng Lon sáng giá nên không gì có thể cản trở được tình cảm của đôi bạn, càng không thể chia rẽ bước đường hai bạn đến với nhau. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay cho biết tuổi Ngọ là người may mắn không kém khi được Thiên Ấn và Hồng Loan chiếu mệnh giúp khai tỏ đường công danh, những ai đang cố gắng nỗ lực nhằm dành được chỗ đứng trong tập thể thì xin chúc mừng bạn sắp hoàn thành được kế hoạch đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng 17h chiều nay cho biết tuổi Tý chính là một trong những con giáp gặp được may mắn trên phương diện tiền bạc trong cuối tuần này. Bởi vận trình tài lộc của tuổi Tý đang trên đà vượng phát, Chính Tài và cả Thứ Tài đều đang hướng về phía bạn. 

Những người làm kinh doanh, buôn may bán đắt, có của ăn của để, tiền bạc dư dả tha hồ mua sắm chi tiêu theo ý muốn của mình. Nếu đang nung nấu ý định mở rộng quy mô sản xuất, bán hàng bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thời điểm này để xuống tiền, thực hiện kế hoạch ngay lập tức. 

Những ai làm công ăn lương được Tam Hợp hậu thuẫn, gặp ngày thứ Bảy làm việc may mắn trong công việc nên bạn giống như được tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào chiến đấu với công việc của mình mà cho ra những thành phẩm với kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tất cả những vấn đề tồn đọng thời điểm trước đó đều được bạn xử lý triệt để, khắc phục hoàn toàn trong thời điểm này. và đương nhiên mọi sự cố gắng, phấn đấu được cấp trên ghi nhận, trao về tay khoản thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. 

con giap 3
Tử vi 12 con giáp dự đoán đúng 17h chiều nay cho biết tuổi Tý chính là một trong những con giáp gặp được may mắn trên phương diện tiền bạc trong cuối tuần này. Bởi vận trình tài lộc của tuổi Tý đang trên đà vượng phát, Chính Tài và cả Thứ Tài đều đang hướng về phía bạn - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (7/4/2023): May mắn suôn sẻ, nhận lộc đầy ví, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúc viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (7/4/2023): May mắn suôn sẻ, nhận lộc đầy ví, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúc viên mãn

Tử vi hôm nay cho biết có sự xuất hiện của 3 con giáp vượng tài lộc được quý nhân nâng đỡ, Thần Tài che chở, tài chính tăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp ngày 7/4/2023 tử vi ngày 7/4/2023 tu vi ngay 7/4 tử vi hôm nay Tử vi con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi 3 con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to