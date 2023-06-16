Tử vi cuối tuần (17, 18/6), 3 con giáp hiền lành, tốt tính nhưng lại mất tiền oan, sống trong nghèo khổ, nợ nần bủa vây

Tử vi dự báo trong 2 ngày cuối tuần 3 con giáp bị nợ ngập đầu, vì tiêu xài hoang phí nên nghèo mãi.

Tuổi Mão Vận trình công việc của tuổi Mão bất ổn. Một vài lời nói thiếu suy nghĩ khiến cho người tuổi này rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Ngoài ra, việc làm việc chung với đồng nghiệp không thuận nên bản mệnh không đạt hiệu quả cao trong công việc. Vận trình tài lộc “tụt dốc không phanh”. Con giáp này cần chi tiêu một cách hợp lý để tránh rơi vào tình cảnh vay mượn người khác. Theo tử vi, bạn cần lên kế hoạch quản lý tiền bạc ngay bây giờ mới mong cải thiện tình hiện thu nhập hiện tại. Tình cảm: Vận trình tình cảm không được tốt đẹp. Bạn và người ấy phát sinh nhiều mâu thuẫn trong ngày do ảnh hưởng của ngày Tương Xung. Việc không ai chịu nhường ai khiến cho mối quan hệ của hai người rơi vào trạng thái bế tắc.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi gặp Hung Cát đan xen. Nếu người tuổi này có thể cân nhắc chu toàn mọi việc thì có thể nhanh chóng giải quyết những vấn đề rủi ro xảy ra trước đó. Theo đó, công việc có thể phát sinh rắc rối bất ngờ nhưng quan trọng là bản mệnh cần phải giữ sự tỉnh táo, vừng vàng. Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định. Tử vi cho biết, con giáp này đang tiết kiệm để có thẻ tận hưởng một chuyến đi du lịch thật lâu và thật xa trong tương lai. Theo đó, bạn muốn trải nghiệm những điều mới mẻ hơn là những tháng ngày lặp đi lặp lại.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Tình cảm phát triển một cách tốt đẹp nên hiện tại, bạn cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã tìm được một nửa lý tưởng cho mình. Tuổi Hợi Tương lai sự nghiệp của tuổi Hợi khó khăn đủ đường, vì có họa thị phi đeo bám nên con giáp này khá vất vả mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tài vận trên đà đi xuống, dù cơ hội kiếm tiền trước mắt nhưng vẫn khó tránh khỏi họa hao tài rình rập xung quanh, bạn cần phải suy nghĩ thận trọng trước khi bỏ tiền vào đầu tư. Con giáp độc thân lựa chọn kết thúc tình cảm trong quá khứ, chấm dứt hoàn toàn với người cũ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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