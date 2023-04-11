Tử vi cuối tuấn (16/4): Lộc TRÚNG SỐ LỚN rơi trúng 3 con giáp MAY MẮN nhất ngày 16/4/2023

Tuổi Mùi ngày 16/4 nhận được một khoản tiền bất ngờ từ một người thân ở xa hoặc khoản tiền thưởng. Ảnh minh họa

Vào ngày chủ nhật tuần này (16/4), bản mệnh tuổi mùi nhờ vào phúc vận do làm nhiều điều tốt, tâm tính thiện lương nên được sự hỗ trợ trên phương diện tiền bạc, tài chính. Có thể, vào ngày này bạn sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ từ một người thân ở xa hoặc khoản tiền thưởng bất ngờ do hoàn thành dự án trước đây.

Đặc biệt, khả năng may mắn khi mua vé số từ một người trên đường cũng khiến bạn có khả năng trúng giải. Vận may đã tích tụ đủ và đến thời điểm sẽ mang đến những điều bất ngờ cho bạn. Hãy luôn trân trọng và chia sẻ những sự may mắn của mình để may mắn lại càng đến với bạn nhiều hơn nữa nhé.

TUỔI HỢI

Cuối tuần này (16/4) tuy tuổi hợi sẽ gặp chút khó khăn về phương diện thời gian như phải chờ đợi tin tức hoặc khoản tiền đã được người quen mượn lâu ngày chưa trả. Tuy nhiên, trong hôm nay bạn sẽ nhận được nhiều hơn khoản tiền bạn đã cho đi.

Tử vi tuổi Hợi ngày 16/4 sẽ nhận được nhiều hơn khoản tiền bạn đã cho đi. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, hãy quản lý chi tiêu của mình một cách khoa học nhé tuổi Hợi vì sự tiết kiệm hợp lý hôm nay sẽ là khoản đầu tư hữu ích cho tương lai nữa đấy.

Con số may mắn: 14, 25, 23

TUỔI THÌN

Tuổi thìn vào ngày cuối tuần sẽ nhận được khoản lộc có thể là tiền mặt hoặc những voucher có mệnh giá lớn đủ để bạn có thể mua sắm những món đồ bạn đã khao khát bấy lâu nay.

Tử vi tuổi Thìn ngày 16/4 nhận được khoản lộc có thể là tiền mặt hoặc những voucher có mệnh giá. Ảnh minh họa

Hãy tự thưởng cho mình những phần quà từ khoản lộc bất ngờ này nhé vì tuổi Thìn cũng đã vất vả và chăm chỉ trong suốt thời gian qua rồi.

Con số may mắn: 11, 33, 22

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm