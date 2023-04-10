Ngồi mát bưng bát vàng, đúng 12h ngày 11/04, 3 tuổi này có số "hưởng lộc", thời vận lên không cản nổi, tiền bạc tự động chạy ào vào túi, vận trình thuận lợi như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 16:29

May mắn ập tới, sự nghiệp xán lạn vào đúng 12h ngày 11/04, 3 con giáp này muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Thìn

Ngồi mát bưng bát vàng, đúng 12h ngày 11/04, 3 tuổi này có số 'hưởng lộc', thời vận lên không cản nổi, tiền bạc tự động chạy ào vào túi, vận trình thuận lợi như diều gặp gió - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Người tuổi Thìn tài năng và dễ dàng thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Với họ, khó khăn luôn mang đến những trải nghiệm quý báu và đó chính là tài sản lớn nhất trong hành trình phát triển sự nghiệp.

Con giáp này luôn nắm rõ mục tiêu phải hướng đến và chú tâm hoàn toàn vào đó để làm việc. Họ không hề xao nhãng hay mất tập trung bởi bất cứ tác động bên ngoài nào. Vào tuổi trung niên, tài vận và sự nghiệp của người tuổi Thìn phất lên như diều gặp gió, cuộc đời sang trang thành tỷ phú.

Đúng 12h ngày 11/04 sẽ là bước ngoặt lớn với người tuổi Thìn khi thu về nhiều tiền bạc và tài sản, bỗng dưng trở thành ông chủ ngồi trên đống vàng. Ở bất cứ lĩnh vực nào, người tuổi Thìn cũng gặt hái được thành công đáng ngưỡng mộ, cuộc sống cải thiện với thu nhập 'khủng'.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ không chỉ thông minh mà còn rất có chí tiến thủ, tính tình rất dễ gần.

Con giáp này có thái độ sống nghiêm túc, bất cứ lúc nào cũng có thể làm tốt việc của mình mà không gây phiền phức cho người khác.

Đúng 12h ngày 11/04, con giáp tuổi Tỵ sẽ đạt được lợi nhuận lớn. Cuối cùng họ cũng thoát khỏi khó khăn, vất vả, vận may thức tỉnh bắt đầu ngay từ tháng 3 Âm lịch.

Từ đây, người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội thăng tiến và gặp gỡ quý nhân, nhận được sự trợ giúp kịp thời nên cuộc sống sẽ hanh thông mọi mặt.

Tương lai, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, phát triển thịnh vượng, không có gì phải lo lắng.

Tuổi Thân

Ngồi mát bưng bát vàng, đúng 12h ngày 11/04, 3 tuổi này có số 'hưởng lộc', thời vận lên không cản nổi, tiền bạc tự động chạy ào vào túi, vận trình thuận lợi như diều gặp gió - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Đúng 12h ngày 11/04 là một ngày sự nghiệp của người tuổi Thân phát triển rực rỡ. Bạn có nhiều cơ hội để khẳng định tài năng của mình, gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên. Thậm chí, bạn còn có thể được thưởng nóng, tăng lương, cất nhắc lên vị trí xứng đáng.

Có điều, bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn, hạ thấp uy tín của bạn.

Phương diện tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Càng về cuối tuần, chuyện làm ăn của bạn lại càng trở nên thuận lợi hơn. Thậm chí bạn còn thu về được một khoản vượt quá mong đợi của mình.

Có thể người làm ăn phải làm việc rất vất vả đấy, song bạn sẽ nhận về những gì xứng đáng.

 

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp có cơ may TRÚNG SỐ giàu có ú ụ, đếm tiền mỏi tay, vượng vận tài lộc, thu hết may mắn của thiên hạ trong 6 ngày nữa (16/4)

3 con giáp có cơ may TRÚNG SỐ giàu có ú ụ, đếm tiền mỏi tay, vượng vận tài lộc, thu hết may mắn của thiên hạ trong 6 ngày nữa (16/4)

Theo tử vi, trong 6 ngày nữa (16/4) sẽ có 3 con giáp vơ hết lộc trời, có cơ hội đổi đời, gia đạo viên mãn, làm gì cũng thuận lợi thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này