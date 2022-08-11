Tử vi cuối tuần (13 - 14/8): TOP 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, phúc lộc tràn trề, làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 16:10

Tử vi cuối tuần (13-14/8) của 12 con giáp cho thấy Top 3 con giáp may mắn được cục diện Tam Hợp che chở nên gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tiền tài.

Tuổi Tý 

Cuối tuần này (13-14/8), sự nghiệp của người tuổi Tý không được như ý muốn. Có thể nhờ sự giúp sức của Chính Quan, bạn sẽ nhận được sự chú ý của cấp trên đấy, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người. Thiên Quan và Thương Quan cảnh báo trước nhiều khó khăn mà bạn có thể gặp phải.

Trên phương diện tài lộc, bạn lại gặp được khá nhiều điều như ý. Nhất là với người làm ăn, kể từ giữa tuần trở đi, bạn tìm được nhiều cơ hội làm giàu. Cuối tuần là thời điểm mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Thậm chí có một số người còn phát tài dựa vào may mắn.

Trên phương diện chi tiêu, Đại Hao lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai.

Tử vi cuối tuần (13 - 14/8): TOP 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, phúc lộc tràn trề, làm ăn phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hai ngày cuối tuần này(13-14/8), Chính Ấn xuất hiện, người tuổi Mão báo hiệu những khởi sắc trong công việc của con giáp này. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, nhiều cơ hội mở ra trước mắt những chú Mèo. Bạn nên nhanh tay nắm bắt cơ hội, đừng để thời cơ vụt qua tay.

Ngoài ra, bạn cũng nên thay đổi một vài suy nghĩ bảo thủ của mình nếu muốn phát triển thuận lợi hơn nữa. Bạn vốn là người thông minh, có khả năng nắm bắt vấn đề nhanh chóng, không nên để những suy nghĩ cố hữu giới hạn bản thân.

Tử vi cuối tuần (13 - 14/8): TOP 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, phúc lộc tràn trề, làm ăn phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hai ngày cuối tuần này (13-14/8), vận trình của người tuổi Tỵ sẽ có nhiều điểm sáng cả về công việc, tiền bạc cho tới tình cảm. 

Được cả Tam Hội và Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng ủng hộ, Tỵ dám nghĩ dám làm, không bao giờ sợ thất bại, không cảm thấy mình làm việc vô ích trong quá trình theo đuổi ước mơ trong tương lai.

Bạn luôn vững niềm tin và làm việc chăm chỉ theo hướng có ánh sáng. Bạn không ngại khó, không ngại vất vả, bạn luôn tin rằng sau cơn mưa trời sẽ nắng và cuối cùng thần may mắn sẽ mở ra mọi thứ tươi đẹp.

Sau nhiều lần xoay sở, cuối cùng bạn cũng sẽ đạt được ước nguyện của mình. Hai ngày cuối tuần này, những điều tốt đẹp đến với tuổi Tỵ rất nhanh, bạn có số thành công và tương lai tươi sáng.

Tử vi cuối tuần (13 - 14/8): TOP 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, phúc lộc tràn trề, làm ăn phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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