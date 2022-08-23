Tử vi cuối rằm tháng 7: 3 con giáp dễ gặp đại nạn, vận xui đeo bám, tiểu nhân quấy phá, tài lộc hao hụt, làm gì cũng phải chú ý cẩn thận

Theo tử vi cho biết, cuối rằm tháng 7 này có 3 con giáp sau đây cần hết sức thận trọng kẻo vướng thị phi, xui xẻo vào thân

Tuổi Dậu Tử vi cuối tháng 7 âm lịch cho thấy tuổi Dậu sẽ gặp phải nhiều vấn đề trong công việc, khiến bạn mất phương hướng và khó tìm ra hướng giải quyết. Trong thời gian này, tuổi Dậu nên hạn chế đầu tư hay tham gia vào lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao kẻo nguy cơ trắng tay rất là lớn. Về mặt tình cảm của người tuổi Dậu trong tháng 7 âm này khá thuận lợi. Tuy nhiên, bạn cũng cần thận trọng với các mối quan hệ xã giao, tránh gây ra chuyện hiểu lầm, thị phi.

Tuổi Dậu đang vào năm cuối hạn Tam Tai cần hết sức cẩn trọng về mặt sức khỏe, cần chú ý đi lại, lái xe cần đảm bảo an toàn, tránh xa bia rượu kẻo gặp tai nạn bất ngờ. Trong thời gian này, tuổi Dậu nên hạn chế đầu tư hay tham gia vào lĩnh vực tài chính có tính mạo hiểm cao kẻo nguy cơ trắng tay rất là lớn. Ảnh minh họa Tuổi Thìn Tuổi Thìn không ngừng vướng vào những chuyện thị phi trong tháng cô hồn. Thìn là một trong 3 con giáp xui xẻo trong tháng cô hồn vì liên tục bị tiểu nhân quấy phá. Có thể đơn giản là vì ghen ăn tức ở, kém miếng khó chịu mà những kẻ xấu bụng sẵn sàng tung tin đồn thất thiệt về tuổi Thìn, khiến bản mệnh không ngừng vướng vào những chuyện thị phi.

Do đó, con giáp này cần phải thận trọng hơn nữa và hạn chế mọi sơ hở, sai lầm của mình để những kẻ tiểu nhân không thể nhân cơ hội đó mà quấy rối. Công việc của tuổi Thìn cũng gặp phải khá nhiều khó khăn, trắc trở do làm việc gì cũng bị tiểu nhân đeo bám. Trong các mối quan hệ, tuổi Thìn đừng quá thân thiết với nhiều người và đặt lòng tin vô tội vạ nếu không bản mệnh có thể bị lợi dụng lúc nào không hay đấy. Tuổi Thìn không ngừng vướng vào những chuyện thị phi trong tháng cô hồn. Do đó, con giáp này cần phải thận trọng hơn nữa và hạn chế mọi sơ hở, sai lầm của mình để những kẻ tiểu nhân không thể nhân cơ hội đó mà quấy rối. Ảnh minh họa Tuổi Sửu Nếu bạn là người thuộc tuổi Sửu thì cần phải đặc biệt chú ý kể từ sau rằm tháng 7 âm này. Nguyên nhân là bởi tuổi Sửu cực kì xung khắc, âm khí bao quanh khiến cho chuyện làm ăn gặp nhiều rắc rối. Bạn cần thật cẩn thận đến những hợp đồng lớn, cẩn thận không bị lừa. Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu cũng vì thế mà bị hẫng lại, hoặc tồi tệ hơn nữa là tụt lùi về đằng sau. Chính vì vậy người tuổi Sửu nên hết sức lưu ý trong việc chi tiêu. Cóp từng khoản nhỏ, cân nhắc trược khi mua thứ gì đó sẽ chẳng bao giờ là thừa trong tháng 7 âm này đâu. Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu cũng vì thế mà bị hẫng lại, hoặc tồi tệ hơn nữa là tụt lùi về đằng sau. Chính vì vậy người tuổi Sửu nên hết sức lưu ý trong việc chi tiêu. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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