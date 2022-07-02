Tử vi cuối ngày hôm nay 2/7: Những con giáp đề phòng kẻ xấu hãm hại, ra đường nhìn trước ngó sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, gia đạo có chuyện không vui

Tình cảm tuổi Mùi hôm nay có phần phai nhạt. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho người ấy, tham gia những khóa học kỹ năng hoặc cùng nhau làm mọi việc mà hai người yêu thích. Chính những kỉ niệm ngọt ngào ban sơ đã trải qua cùng nhau sẽ là liều thuốc tinh thần quý giá để vực dậy tình yêu giữa hai người.

Về tài chính, con giáp này đứng trước nhiều rủi ro lớn. Tình hình thị trường kinh tế xuống dốc cũng ảnh hưởng nhiều đến tài chính cá nhân của bạn. Những lúc này, khuyên tuổi Mùi nên đầu tư vào những phương án thiết thực, chắc chắn như mua vàng. Tuổi Mùi có thể giao dịch vàng ngắn hạn và dài hạn.

Công việc hôm nay của tuổi Mùi được dự báo gặp chút rắc rối. Tuổi Mùi hãy rèn luyện đầu óc tư duy và quá trình suy nghĩ của bạn theo hướng tích cực. Hãy nghĩ đến những thành công bạn sẽ gặt hái sau thử thách thay vì thất bại ê chề, có được thái độ tích cực sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành được bất kỳ công việc nào mà bạn đang đảm nhiệm.

Công việc hôm nay của tuổi Mùi được dự báo gặp chút rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay, cục diện Tương Hại khiến chuyện tình cảm của người tuổi Sửu có thể rạn nứt vì những chuyện không đâu. Bản mệnh vốn dĩ cho rằng sau những cố gắng của mình tình cảm sẽ thêm phần thắm thiết.

Có những chuyện không ai mong muốn nhưng nó vẫn cứ diễn ra, có những khúc mắc dù đã cố tháo gỡ nhưng vẫn chẳng thể khiến người ấy cảm động. Con giáp này không thể nào lường trước được hết những chuyện đó, đành phải chấp nhận dù trong lòng đau đớn ngậm ngùi.

Lại thêm ảnh hưởng tiêu cực của Thương Quan nên hôm nay khía cạnh công việc và tài chính của những chú Trâu cũng có phần ảm đạm hơn. Dường như cả thế giới đang quay lại với bạn vậy, làm gì cũng dễ sai, dễ hỏng việc.

Tử vi hôm nay, cục diện Tương Hại khiến chuyện tình cảm của người tuổi Sửu có thể rạn nứt vì những chuyện không đâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp hôm nay, Ngọ Ngọ Tự Hình gây ra những tác động xấu khiến tâm trạng bản mệnh không được tốt lắm. Bạn đặt ra những yêu cầu quá cao nên dễ đâm đầu vào bế tắc trong suy nghĩ của mình, không tìm được lối thoát cho những bất an trong lòng.

Cũng trong hôm nay, trạng thái tinh thần bất ổn nên bạn tỏ ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội dựa theo cảm tính.

Trong ngày có Kiếp Tài giáng họa, bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻo mất tiền mất của hoặc bị người khác lừa gạt tiền bạc. Tiền bạc có sức cám dỗ rất lớn, nó có thể sai khiến con người đánh mất đạo đức để làm những việc xấu xa nhất nên đừng bao giờ cả tin vào những người mà mối quan hệ của bạn và người ấy được xây dựng từ tiền bạc.

Trong ngày có Kiếp Tài giáng họa, bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻo mất tiền mất của - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo