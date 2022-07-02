Tử vi cuối ngày hôm nay 2/7: Những con giáp đề phòng kẻ xấu hãm hại, ra đường nhìn trước ngó sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, gia đạo có chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 02/07/2022 04:25

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 2/7, những con giáp này đề phòng kẻ xấu hãm hại, ra đường nhìn trước ngó sau, giữ chặt túi tiền, gia đạo có chuyện không vui.

Tuổi Mùi

Tình cảm tuổi Mùi hôm nay có phần phai nhạt. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho người ấy, tham gia những khóa học kỹ năng hoặc cùng nhau làm mọi việc mà hai người yêu thích. Chính những kỉ niệm ngọt ngào ban sơ đã trải qua cùng nhau sẽ là liều thuốc tinh thần quý giá để vực dậy tình yêu giữa hai người.

Công việc hôm nay của tuổi Mùi được dự báo gặp chút rắc rối. Tuổi Mùi hãy rèn luyện đầu óc tư duy và quá trình suy nghĩ của bạn theo hướng tích cực. Hãy nghĩ đến những thành công bạn sẽ gặt hái sau thử thách thay vì thất bại ê chề, có được thái độ tích cực sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành được bất kỳ công việc nào mà bạn đang đảm nhiệm.

Về tài chính, con giáp này đứng trước nhiều rủi ro lớn. Tình hình thị trường kinh tế xuống dốc cũng ảnh hưởng nhiều đến tài chính cá nhân của bạn. Những lúc này, khuyên tuổi Mùi nên đầu tư vào những phương án thiết thực, chắc chắn như mua vàng. Tuổi Mùi có thể giao dịch vàng ngắn hạn và dài hạn.

Tử vi cuối ngày hôm nay 2/7: Những con giáp đề phòng kẻ xấu hãm hại, ra đường nhìn trước ngó sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 1
Công việc hôm nay của tuổi Mùi được dự báo gặp chút rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay, cục diện Tương Hại khiến chuyện tình cảm của người tuổi Sửu có thể rạn nứt vì những chuyện không đâu. Bản mệnh vốn dĩ cho rằng sau những cố gắng của mình tình cảm sẽ thêm phần thắm thiết.

Có những chuyện không ai mong muốn nhưng nó vẫn cứ diễn ra, có những khúc mắc dù đã cố tháo gỡ nhưng vẫn chẳng thể khiến người ấy cảm động. Con giáp này không thể nào lường trước được hết những chuyện đó, đành phải chấp nhận dù trong lòng đau đớn ngậm ngùi.

Lại thêm ảnh hưởng tiêu cực của Thương Quan nên hôm nay khía cạnh công việc và tài chính của những chú Trâu cũng có phần ảm đạm hơn. Dường như cả thế giới đang quay lại với bạn vậy, làm gì cũng dễ sai, dễ hỏng việc.

Tử vi cuối ngày hôm nay 2/7: Những con giáp đề phòng kẻ xấu hãm hại, ra đường nhìn trước ngó sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 2
Tử vi hôm nay, cục diện Tương Hại khiến chuyện tình cảm của người tuổi Sửu có thể rạn nứt vì những chuyện không đâu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp hôm nay, Ngọ Ngọ Tự Hình gây ra những tác động xấu khiến tâm trạng bản mệnh không được tốt lắm. Bạn đặt ra những yêu cầu quá cao nên dễ đâm đầu vào bế tắc trong suy nghĩ của mình, không tìm được lối thoát cho những bất an trong lòng.

Cũng trong hôm nay, trạng thái tinh thần bất ổn nên bạn tỏ ra hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội dựa theo cảm tính. 

Trong ngày có Kiếp Tài giáng họa, bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻo mất tiền mất của hoặc bị người khác lừa gạt tiền bạc. Tiền bạc có sức cám dỗ rất lớn, nó có thể sai khiến con người đánh mất đạo đức để làm những việc xấu xa nhất nên đừng bao giờ cả tin vào những người mà mối quan hệ của bạn và người ấy được xây dựng từ tiền bạc. 

Tử vi cuối ngày hôm nay 2/7: Những con giáp đề phòng kẻ xấu hãm hại, ra đường nhìn trước ngó sau, giữ chặt túi tiền kẻo tiền của hao mất, gia đạo có chuyện không vui - Ảnh 3
Trong ngày có Kiếp Tài giáng họa, bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻo mất tiền mất của - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi sau 18h ngày mai 2/7: TOP 3 con giáp may mắn hơn người, cơ hội hốt bạc về tay, vận trình thăng hoa, công danh vụt sáng, tình duyên nở rộ

Tử vi sau 18h ngày mai 2/7: TOP 3 con giáp may mắn hơn người, cơ hội hốt bạc về tay, vận trình thăng hoa, công danh vụt sáng, tình duyên nở rộ

Tử vi dự đoán sau 18h ngày mai 2/7, top 3 con giáp hốt bạc về tay, vận trình thăng hoa, công danh sáng chói, thăng quan tiến chức, tình duyên nở rộ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 28 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026