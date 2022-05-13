Tử vi cuối ngày hôm nay 13/5: Những con giáp này cẩn thận ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, tiêu nhân gáng đường, đề phòng mất cắp, đào hoa trắc trở

Mộc khắc Thổ, người tuổi Sửu phải đối diện với nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm. Bạn nhận ra rằng những hi sinh của mình lại bị chính những người thân thiết nhất coi nhẹ. Cảm giác thất vọng trong lúc này là không tránh khỏi. Thương Quan chiếu mệnh, con đường sự nghiệp của con giáp này cũng không quá bằng phẳng. Bạn dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên, khiến nhiệm vụ chẳng thể tiến triển trôi chảy như dự kiến. Bạn nên kiềm chế tính nóng của mình và hạn chế nói lời khó nghe với người khác.

Hãy dành thời gian để suy ngẫm về tiến độ bạn đang đạt được. Đã đến lúc thay đổi bất kỳ lời hứa nào bạn đã hứa với chính mình. Làm việc dựa trên sức mạnh của bản thân. Hãy kiên nhẫn, nhiệt tình và tin vào một tương lai tốt đẹp hơn. Khuyến khích bản thân tiếp tục cố gắng.

Người tuổi Tị phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại. Hãy nhớ luôn có lòng đề phòng mọi người xung quanh, chớ nên ngây thơ dễ dàng tin theo lời người khác, kẻo có thể bạn sẽ rơi vào cảnh trắng tay đấy.

Người làm ăn kinh doanh cần đề phòng kẻ xấu dùng lời ngon tiếng ngọt để rủ rê bạn tham gia vào những mối đầu tư lừa đảo. Có tiền trong tay, bạn nên giữ thật chắc, không nên ham những khoản tiền hứa hẹn từ trên trời rơi xuống.

Xu hướng phớt lờ bất kỳ sự thật khó chịu nào của bạn có thể khiến bạn rơi vào tình thế khó khăn trong tương lai gần. Hôm nay may mắn về đường tình duyên nhưng phải tỉnh táo. Nếu bạn đang yêu, hãy lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn tại nhà, nơi bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất.

Người tuổi Tị phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Mùi phải đối diện với nhiều điều hung hiểm trên con đường sự nghiệp. Có thể bạn sẽ bị cấp trên gây khó dễ hoặc giao cho những nhiệm vụ hóc búa, khiến mọi việc chẳng thể tiến triển như dự kiến.



Hãy nhìn nhận vấn đề theo phương diện tích cực chứ đừng vội than thân trách phận. Đây có thể là cơ hội để bạn rèn luyện sức kiên nhẫn, sự chịu đựng cũng như những tiềm năng của mình. Thực hiện nhiệm vụ thành công, bạn có thể khiến nhiều người phải ngạc nhiên và thán phục.

Đây là ngày của những cảm xúc trái ngược. Bạn có thể cảm thấy như thể mình đang bơi ngược dòng. Hãy giữ mọi thứ đơn giản nhất có thể. Đặc biệt thận trọng để kiềm chế những lời nói hoặc hành động bốc đồng. Bạn nên lao vào các hoạt động ngoài trời để giải phóng năng lượng.

Hãy nhìn nhận vấn đề theo phương diện tích cực chứ đừng vội than thân trách phận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo