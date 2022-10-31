Tử vi con giáp trong tuần mới dự đoán: 3 con giáp phúc khí dồi dào ngập tràn may mắn, bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc

Tử vi con giáp trong tuần mới dự đoán (31/10 - 6/11), có 3 con giáp có số may mắn, từ giờ đến cuối năm luôn rủng rỉnh phát tài, dù gặp khó cũng đều được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa.
- Càng về cuối năm, những con giáp này sẽ càng phát tài phát lộc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp lên hương không ai bằng
- Ganh tị với 3 con giáp có sự nghiệp rực rỡ, tiền tài như mơ, cuộc sống lên hương đáng ngưỡng mộ trong 15 ngày tới
Tuổi Thìn
Tử vi con giáp trong tuần mới dự đoán (31/10 - 6/11) có thể được coi là thời điểm dương khí hội tụ, nhật chi thủy họa giao hội, giúp vận khí của người tuổi Thìn thay đổi.
Con giáp này không còn chịu ảnh hưởng lớn từ các hung tinh nên sức khỏe dần được cải thiện, không gặp nhiều vấn đề trở ngại.
Có sức khỏe là có tất cả. Công việc và thu nhập của những người tuổi Thìn cũng có sự chuyển biến tích cực. Các khúc mắc trước đó sẽ được bản mệnh giải quyết êm đẹp. Nhờ đó, thu nhập của bản mệnh cũng được cải thiện rất nhiều.
Tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người.
Tử vi con giáp trong tuần mới dự đoán (31/10 - 6/11) mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.
Tuổi Hợi
Tử vi con giáp trong tuần mới dự đoán (31/10 - 6/11) nhờ Tam Hội nhập cục, mọi công việc của người tuổi Hợi đều tiến triển rất thuận lợi. Bạn có thể gặp quý nhân nâng đỡ. Đó có thể là người đã xuất hiện trước mắt bạn từ rất lâu rồi mà bạn không để ý. Hướng phát triển mà quý nhân chỉ ra sẽ rất hữu ích với bạn trong tương lai.
Mối quan hệ giữa con giáp này và người thân khá tốt, từ tình cảm gia đình cho đến tình bạn đều hài hòa, mang đến nhiều niềm vui trong tuần. Bản mệnh cảm nhận được sự bình yên mỗi khi được ở bên những người thân yêu, đây là nguồn động lực lớn lao cho bạn nhất là khi gặp phải khó khăn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.