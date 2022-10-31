Tử vi con giáp trong tuần mới dự đoán: 3 con giáp phúc khí dồi dào ngập tràn may mắn, bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc

Tử vi con giáp trong tuần mới dự đoán (31/10 - 6/11) mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi con giáp trong tuần mới dự đoán (31/10 - 6/11) nhờ Tam Hội nhập cục, mọi công việc của người tuổi Hợi đều tiến triển rất thuận lợi. Bạn có thể gặp quý nhân nâng đỡ. Đó có thể là người đã xuất hiện trước mắt bạn từ rất lâu rồi mà bạn không để ý. Hướng phát triển mà quý nhân chỉ ra sẽ rất hữu ích với bạn trong tương lai.

Mối quan hệ giữa con giáp này và người thân khá tốt, từ tình cảm gia đình cho đến tình bạn đều hài hòa, mang đến nhiều niềm vui trong tuần. Bản mệnh cảm nhận được sự bình yên mỗi khi được ở bên những người thân yêu, đây là nguồn động lực lớn lao cho bạn nhất là khi gặp phải khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

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