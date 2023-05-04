Tử vi con giáp ngày 5/5/2023: Ngọ đang loay hoay với nhiều mối tình mập mờ, Thân sẽ đối mặt với một vài thách thức trong công việc

Tử vi ngày 5/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ đang loay hoay với nhiều mối tình mập mờ.

Tình duyên: Tình duyên của bạn đang trong nhiều mối quan hệ mập mờ, bạn chưa biết bản thân thực sự thích ai.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay công việc chưa đến nơi, đến chốn, còn nhiều thiếu sót.

Tài lộc: Tiền tài chưa ổn định, chăm chỉ làm việc.

Sức khỏe: Đừng thức quá khuya ảnh hưởng xấu đến độ đàn hồi của da.

Tuổi Ngọ đang loay hoay với nhiều mối tình mập mờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi nhờ Bán Hợp cục nâng đỡ nên thăng tiến rộng mở. Ngày này nếu đang trong quá trình cạnh tranh chức vị hay đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, con giáp này sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn.

Song, trong quá trình cạnh tranh, bạn nên giữ thái độ khiêm tốn, chớ tỏ ra tự kiêu hay quá tự tin vào mình mà đánh giá thấp đối thủ. Bạn sẽ không thể lường trước hết tiềm năng của người khác tới đâu khi gặp vấn đề liên quan tới lợi ích cá nhân. Hãy luôn thận trọng để bảo vệ mình.

Đối với chuyện tình cảm, khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, bạn có thể tham khảo ý kiến của người ngoài để tìm cách hóa giải xung đột nhưng đừng để những quan điểm đó tác động quá nhiều đến mối quan hệ của mình và người ấy kẻo gây phản tác dụng.

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi nhờ Bán Hợp cục nâng đỡ nên thăng tiến rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: Người tuổi Thân sẽ đối mặt với một vài thách thức trong công việc đấy nhé. Đừng nên nản lòng lúc này, hãy thẳng thắn đối mặt với khó khăn một cách tự tin và quyết tâm.

Tình duyên: Hỏa - Kim xung khắc, chuyện tình cảm của những người tuổi Thân có thể gặp đôi chút trục trặc do đôi bên hiểu lầm nhau.

Sức khỏe: Vấn đề sức khỏe trong ngày tương đối ổn định, không có gì cần phải lo lắng.

Tài chính: Với những người làm công ăn lương, hôm nay bản mệnh có thể đạt được khoản tài chính như mong đợi.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Người tuổi Thân sẽ đối mặt với một vài thách thức trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!