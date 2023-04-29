Tử vi con giáp ngày 29/4/2023: Đúng 12h, Ngọ chiêu mộ được nhân tài, vận trình tài lộc tuổi Thân đến nhưng vụt mất

Tử vi con giáp của: Ngọ, Mùi, Thân sẽ như thế nào trong hôm nay (29/4/2023)? Con giáp nào sẽ lên ngôi?

Tuổi Ngọ

Tử vi vui hôm nay ngày 29/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ chiêu mộ được nhân tài giúp bạn hoàn thành dự án kinh doanh còn giang dở.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay đầu tư kinh doanh riêng, tìm được nhân tài cùng bạn hoàn thành kế hoạch.

Tình duyên: Bận rộn công việc, chưa có nhiều thời gian gặp mặt người ấy.

Tài lộc: Sức mạnh tiền tài giúp bạn đạt được nhiều thắng lợi, thu về nhiều tiền của.

Sức khỏe: Không nên ăn các món có nhiều muối, ảnh hưởng không tốt đến thận.

Người tuổi Ngọ chiêu mộ được nhân tài giúp bạn hoàn thành dự án kinh doanh còn giang dở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết, vận trình công việc của tuổi Mùi thuận buồm xuôi gió, bạn không cần phải tìm đến sự giúp đỡ của đồng nghiệp vào lúc này. Tiền tài vật chất tốt xấu đan xen, tuy nhiên càng về cuối năm thì tình hình càng được cải thiện tốt hơn. Tuổi Mùi độc thân mở lòng đón nhận tấm chân tình từ người ta, bản mệnh xứng đáng có được hạnh phúc như bao người khác.

Giờ tốt trong ngày: 18h - 20h

Vận trình công việc của tuổi Mùi thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: Công việc người tuổi Thân cần tự tin vào chính mình, bạn giỏi nhưng không biết cách nắm bắt cơ hội.

Tình duyên: Tình cảm đôi lứa yêu nhau cần tôn trọng không gian riêng của nhau, đừng kiểm soát.

Tài lộc: Tài lộc đến nhưng bạn để vụt mất, tiền lương chỉ đủ tiêu.

Sức khỏe: Chọn rau sạch, nước sạch sử dụng cho bữa ăn hàng ngày.

Giờ tốt trong ngày: 7h đến 9h

Tài lộc đến nhưng bạn để vụt mất, tiền lương chỉ đủ tiêu - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-con-giap-ngay-29-4-2023-dung-12h-ngo-chieu-mo-duoc-nhan-tai-van-trinh-tai-loc-tuoi-than-den-nhung-vut-mat-577391.html