Tử vi 12 con giáp: 'Cầu được ước thấy' cho 3 con giáp có vận trình may nhất trong năm 2023

Năm 2023, tuổi Hợi đón nhiều may mắn và cơ hội mang tính đột phá, bùng nổ. Nhờ tác động tích cực của cục diện Tam Hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể.

Người tuổi Hợi có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc trong năm 2023. Bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng.

Quan hệ giữa các cá nhân tốt, dễ được quý nhân đỡ đần. Hơn nữa, bạn cũng có thể giảm bớt xung đột với người khác, không lo vô tình đắc tội tiểu nhân.

Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí, có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương.

Người làm ăn kinh doanh được nhiều khách hàng tin tưởng hợp tác, mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình.

Tuổi Hợi đón nhiều may mắn và cơ hội mang tính đột phá, bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Hạng 2: Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Người tuổi Mùi có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm. Bạn cần nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ để nhận biết được đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức.

Tài lộc: Tử vi tuổi Mùi 2023 có nhiều điểm sáng về tài lộc. Nhờ có Tam Hợp và Thực Thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của người tuổi Mùi trở nên cực kỳ hanh thông trong năm 2023 này. Bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức cũng vẫn giành được lợi thế, kiếm tiền về đầy túi.

Tình duyên: Tử vi năm Quý Mão 2023 dự đoán, con giáp tuổi Mùi nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm này. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình, cuộc sống của bạn đều có bước thay đổi đáng kể, vì thế hãy sẵn sàng tinh thần được tận hưởng hạnh phúc.

Sức khỏe: Tình hình sức khỏe tốt cũng giúp cho người tuổi Mùi bớt được nhiều mối lo. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc nên dù có bận rộn đến mấy cũng không đến mức rơi vào tình trạng lao lực, kiệt sức.

Người tuổi Mùi có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm - Ảnh minh họa: Internet

Hạng 3: Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Với sự trợ giúp của Đế Vượng và Tử Vi, người tuổi Tuất năm nay có thể được lãnh đạo ghi nhận, làm gì cũng được giúp đỡ và có thể được thăng quan tiến chức, đề bạt khen thưởng trước toàn thể công ty/cơ quan. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ bạn cũng chớ nên tự mãn, coi thường người khác. Cần giữ thái độ khiêm tốn, với các ý kiến đóng góp cần nhìn nhận vấn đề đa chiều, hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Tài lộc: Trong năm nay, vận trình tài lộc của người tuổi Tuất sẽ có nhiều thay đổi. Dưới sao chiếu mệnh của sao Thất Sát, người tuổi Tuất rất thích hợp để phát triển các công việc kinh doanh mới giúp gia tăng tài chính. Tuy nhiên, cần cẩn trọng với tác động tiềm ẩn từ Thất Sát, việc tích trữ nhiều cổ phiếu cần cân nhắc kỹ, tránh để mình rơi vào khủng hoảng tài chính sau đó.

Tình duyên: Dưới sự tác động tích cực của cục diện Ngũ hành tương sinh, người tuổi Tuất được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Bạn nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh. Tuổi Tuất có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong năm nay, những người độc thân có thể nên đi ra ngoài mở rộng giao thiệp nhiều hơn, điều này có thể giúp mở rộng mối quan hệ xã hội và gặp gỡ nhiều bạn bè khác giới. Nhưng cần lưu ý rằng nếu bạn đã có bạn đời thì không nên gặp gỡ quá nhiều bạn mới kẻo rơi vào những mối quan hệ không tên rắc rối khác.

Sức khỏe: Nhìn chung, người tuổi Tuất giữ một sức khỏe ổn định trong suốt năm 2023 này. Cũng nhờ sức khỏe tốt, bạn sẵn sàng bắt tay vào mọi nhiệm vụ được giao để khẳng định vị thế của mình. Có điều, bạn cũng đừng vì thế mà quá tham công tiếc việc mà bắt cơ thể làm việc quá sức nhé.

Người tuổi Tuất giữ một sức khỏe ổn định trong suốt năm 2023 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!