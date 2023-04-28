Tử vi con giáp ngày 28/4/2023: Đúng 12h, Tuất 'tỏa sáng' trong các hoạt động, Hợi gặp 'vận đen' trong công việc

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 10:28

Tử vi ngày hôm nay của người tuổi Dậu, Tuất, Hợi sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp vận may? Con giáp nào sẽ gặp 'vận đen'?

Tuổi Dậu

Tình duyên: Tuổi Dậu hay đứng núi nọ trông núi kia nên không thể có được tình cảm thật lòng của người khác.

Công việc: Con giáp này phải đánh đổi một thứ gì đó mới có được vị trí mà bạn vẫn mong muốn.

Tài chính: Tài chính xuống dốc không phanh vậy nên bạn không thể tiết kiệm tiền được.

Cẩn trọng: Tuổi Dậu tốt nhất là không nên trì trệ trong công việc.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Tử vi con giáp ngày 28/4/2023: Đúng 12h, Tuất 'tỏa sáng' trong các hoạt động, Hợi gặp 'vận đen' trong công việc - Ảnh 1
Tuổi Dậu hay đứng núi nọ trông núi kia nên không thể có được tình cảm thật lòng của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Năng lượng của bạn sẽ khuyến khích bạn đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì mà mình muốn. Hôm nay là ngày tuyệt vời để tỏa sáng trong các hoạt động thiện nguyện, các dự án phát triển cộng đồng và cả trong chuyện tình yêu.

Tử vi con giáp ngày 28/4/2023: Đúng 12h, Tuất 'tỏa sáng' trong các hoạt động, Hợi gặp 'vận đen' trong công việc - Ảnh 2
Năng lượng của người tuổi Tuất sẽ khuyến khích bạn đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong hôm nay diễn ra không mấy khó khăn. Khi gặp khó khăn hoặc áp lực công việc, người tuổi này có thể tìm về gia đình để tiếp thêm năng lượng làm việc cho mình. Tinh thần thoải mái mới có thể giúp bản mệnh đạt hiệu quả khi làm việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa có dấu hiệu khởi sắc. Tốt hơn hết, con giáp này cần cân nhắc đến chuyện chi tiêu cùng với lên kế hoạch quản lý tiền bạc ngay lúc này để có được những khoản dư như mong đợi trong tương lai. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm ấm êm. Mộc sinh Hỏa khuyên người độc thân hãy nên mở lòng hơn với mọi người xung quanh. Đồng thời, bạn cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm tình yêu để tìm được một nửa yêu thương cho mình.

Tử vi con giáp ngày 28/4/2023: Đúng 12h, Tuất 'tỏa sáng' trong các hoạt động, Hợi gặp 'vận đen' trong công việc - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong hôm nay diễn ra không mấy khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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