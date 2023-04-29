Tử vi con giáp ngày 29/4/2023: Mão cần xem trọng sức khỏe, Thìn đặc biệt cẩn thận kẻo gặp 'vận đen'

Tử vi ngày 29/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hạn chế ăn những món ăn cay nóng trong thời tiết oi bức.

Tình duyên: Tình cảm của cả hai đôi lúc cãi nhau về những vấn đề rất nhỏ.

Công việc: Trong công việc người tuổi Mão cần tập trung, quyết tâm hoàn thành mục tiêu bạn đề ra, đừng nản lòng.

Tài lộc: Kiếm tiền là để có cuộc sống thoải mái, hãy tận hưởng số tiền bạn kiếm được sử dụng cho mục đích thiết thực.

Sức khỏe: Món cay nóng ảnh hưởng rất lớn đến dạ dày, mặt nổi mụn.

Trong công việc người tuổi Mão cần tập trung, quyết tâm hoàn thành mục tiêu bạn đề ra, đừng nản lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường danh vọng của tuổi Thìn được che chở nên dù có bị tiểu nhân hãm hại thì cũng không ảnh hưởng gì, có điều không được vì thế mà chủ quan lơ là thiếu cảnh giác. Vận trình tài chính hao hụt, thay vì đầu tư nhiều nơi thì mệnh chủ nên tập trung vào một chỗ có nhiều tiềm năng nhất, có như vậy mới có thể mang về nguồn lợi nhuận tối đa. Hôn nhân bước vào ngõ cụt, xung đột ngày một nhiều lên còn sự kiên nhẫn mà tuổi Thìn dành cho đối phương cũng vơi bớt nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Vận trình tài chính hao hụt, thay vì đầu tư nhiều nơi thì mệnh chủ nên tập trung vào một chỗ có nhiều tiềm năng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc: Người tuổi Tỵ biết suy nghĩ cho công việc tương lai, luôn nỗ lực và cố gắng học hỏi nhiều kiến thức mới.

Tình duyên: Người ở cạnh bạn khi khó khăn, cùng bạn vượt qua nhiều thử thách, chông gai xứng đáng được trân trọng.

Tài lộc: Tiền tài chưa có nhiều, có bố mẹ giúp đỡ khi cần học thêm kiến thức mới.

Sức khỏe: Sức khoẻ tinh thần là liều thuốc giúp bạn hạnh phúc và chữa lành tốt hơn.

Giờ tốt trong ngày: 11h đến 13h

Người tuổi Tỵ biết suy nghĩ cho công việc tương lai, luôn nỗ lực và cố gắng học hỏi nhiều kiến thức mới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!