Tử vi con giáp ngày 29/4/2023: Tý 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, Sửu vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 29/04/2023 03:13

Tử vi của 3 con giáp: Tý, Sửu, Dần sẽ như thế nào vào ngày 29/4/2023? Con giáp nào sẽ 'lên ngôi'?

Tuổi Tý

Tử vi ngày 29/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay tiếp tục phát triển công việc hiện tại. 

Công việc: Công việc người tuổi Tý đang trên đà phát triển, nhiều dự án thành công hơn mong đợi của bạn.  

Tình duyên: Người tuổi Tý thận trọng với những yếu tố làm bạn và người ấy hiểu lầm. 

Tài lộc: Tiêu dùng cho cá nhân cần cân nhắc nhiều hơn.   

Sức khỏe: Sử dụng quá nhiều nước có cồn không tốt cho dạ dày của bạn. 

Tử vi con giáp ngày 29/4/2023: Tý 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, Sửu vận trình tài lộc ảm đạm - Ảnh 1
Người tuổi Tý hôm nay tiếp tục phát triển công việc hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu được mất khó đoán, nếu như tuổi Sửu tính toán làm việc gì thì nên thực hiện ngay chứ đừng chần chừ lo sợ kẻo vuột mất cơ hội. Vận trình tài lộc ảm đạm, kinh doanh vô tội vạ ai xui gì làm nấy chính là nguyên nhân đẩy bản mệnh rơi vào hoàn cảnh khổ sở như hiện tại. Con giáp độc thân cảm thấy hài lòng với cuộc sống đang có, chẳng vội vạ cũng không lo âu điều gì.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Tử vi con giáp ngày 29/4/2023: Tý 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, Sửu vận trình tài lộc ảm đạm - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu được mất khó đoán, nếu như tuổi Sửu tính toán làm việc gì thì nên thực hiện ngay chứ đừng chần chừ lo sợ kẻo vuột mất cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần chán nản sự bất công trong cách làm việc của cấp trên. 

Tình duyên: Người tuổi Dần tình cảm không tích cực, cả hai có nhiều khó khăn, bạn dễ nản lòng trong cuộc tình này, có thể chia xa. 

Tài lộc: Thu nhập hôm nay không có nhiều, tiêu tốn cho nhiều buổi nhậu nhẹt cùng bạn bè.  

Sức khỏe: Mất ngủ, trước khi ngủ đừng bấm điện thoại quá nhiều, tổn hại đến mắt.

Giờ tốt trong ngày: 19h đến 21h

Tử vi con giáp ngày 29/4/2023: Tý 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, Sửu vận trình tài lộc ảm đạm - Ảnh 3
Trong công việc người tuổi Dần chán nản sự bất công trong cách làm việc của cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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