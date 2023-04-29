Tử vi con giáp ngày 29/4/2023: Dậu cẩn thận mất tiền trong những chuyến du lịch, Hợi may mắn có nhiều tiền tài

Tâm linh - Tử vi 29/04/2023 10:07

Tử vi con giáp của: Dậu, Tuất, Hợi sẽ như thế nào trong hôm nay (29/4/2023)? Con giáp nào sẽ lên ngôi?

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 29/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay đau lòng khi phải chia xa người bạn từng yêu. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu thiếu kiên nhẫn, thường xảy ra nhiều sai sót. 

Tình duyên: Tình cảm xa cách là chuyện cả hai không mong muốn, hãy thử dành thời gian nói chuyện cùng người ấy.

Tài lộc: Mất tiền trong các chuyến xe du lịch. 

Sức khỏe: Làm sạch da mặt, giúp bụi bẩn không làm tổn hại đến da.

Tử vi con giáp ngày 29/4/2023: Dậu cẩn thận mất tiền trong những chuyến du lịch, Hợi may mắn có nhiều tiền tài - Ảnh 1
Người tuổi Dậu hôm nay đau lòng khi phải chia xa người bạn từng yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công danh sự nghiệp của con giáp tuổi Tuất trong ngày xáo trộn, bản mệnh nên kìm chế bớt tính nóng nảy nếu như không muốn mang hoạ vào thân, đôi khi những khó khăn ập đến là lỗi của bạn đó nhé. Lộc tài rơi vào đường cùng, vay nợ là điều không thể tránh khỏi, cố gắng chi tiêu hợp lý tiết kiệm hết mức có thể. Tuổi Tuất và người ấy đang thoải mái tận hưởng những phút giây vui vẻ bên nhau, con giáp độc thân sẽ sớm tìm được tình yêu của cuộc đời thôi.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 8h

Tử vi con giáp ngày 29/4/2023: Dậu cẩn thận mất tiền trong những chuyến du lịch, Hợi may mắn có nhiều tiền tài - Ảnh 2
Công danh sự nghiệp của con giáp tuổi Tuất trong ngày xáo trộn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc: Người tuổi Hợi công việc bình ổn, không có nhiều khó khăn đến với bạn. 

Tình duyên: Tình cảm của người tuổi Hợi tình cảm thăng hoa, hạnh phúc với người bạn chọn. 

Tài lộc: Hôm nay may mắn có nhiều tiền tài đến bên cạnh bạn. 

Sức khỏe: Chú trọng tập luyện thường xuyên tăng cường sức khoẻ.

Giờ tốt trong ngày: 7h đến 9h

Tử vi con giáp ngày 29/4/2023: Dậu cẩn thận mất tiền trong những chuyến du lịch, Hợi may mắn có nhiều tiền tài - Ảnh 3
Người tuổi Hợi công việc bình ổn, không có nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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