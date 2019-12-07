Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần ngụp lặn trong tiền, tuổi Thân cẩn thận đổ nợ

Tý được quý nhân nâng đỡ nên vận trình hanh thông, tiền bạc tiêu xài thoải mái. Có nhiều người sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội làm ăn tốt. Bạn không còn phải một mình đấu tranh, chật vật với nhiều vấn đề khó khăn xảy ra với mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của 12 con giáp báo hiệu trước được nhiều điều xảy ra trong một ngày của bản mệnh. Điều này giúp bạn có thể chuẩn bị tâm lý tốt, đối diện với mọi thứ trước mắt.

Theo tử vi 12 con giáp, Dần có nhiều mối nhân duyên tốt giúp bạn thực hiện được ước mơ. Vì vậy mà bạn tha hồ lặn ngụp trong đống tiền, tiêu xài thoải mái. Ngày Chủ Nhật, bạn tha hồ mua sắm, dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình của mình mà không còn phải vướng bận công việc.

Sửu xảy ra tranh cãi với nhiều người. Vì vậy mà vận trình của bạn không được suôn sẻ. Những việc bạn làm đều không được công nhận. Thậm chí còn mất điểm trong mắt cấp trên. Điều này có thể ảnh hưởng đến những dự án trong tương lai của bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của tuổi Mão vận trình không hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của Mão không mấy khả quan. Những việc bạn làm đều không được công nhận, tiền bạc cũng thất thoát khá nhiều. Lời khuyên cho Mão là đừng cho vay mượn tiền trong thời điểm này. Bởi càng tin tưởng người khác, bạn sẽ càng rước buồn phiền về cho mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của tuổi Thìn

Thìn cẩn thận bị tiểu nhân hãm hại, nói xấu sau lưng. Tuy là ngày nghỉ nhưng bạn vẫn được giao nhiệm vụ quan trọng. Điều này giúp bạn khẳng định vị thế và tài năng của mình trong mắt cấp trên. Hãy nắm bắt cơ hội tốt để có nhiều bước tiến vượt bậc trong tương lai.

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của tuổi Tý nên dành thời gian nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ nên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe của mình. Thời điểm này, trời trở lạnh, bạn nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Nếu bị bệnh, bạn sẽ làm chậm tiến độ của công việc khiến cấp trên khiển trách. Thế nên hãy ăn uống, luyện tập điều độ để có sức khỏe tốt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi mới nhất, chuyện tình cảm của Ngọ gặp nhiều trắc trở. Có kẻ thứ ba chen vào cuộc tình khiến mối quan hệ của bạn rạn nứt. Cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã, không có tiếng nói chung khiến bạn dần chán nản và chỉ muốn nói lời chia tay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của tuổi Mùi vận trình thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của Mùi vô cùng thăng hoa, rực rỡ. Bạn có nhiều nguồn tiền đổ về, thoải mái mua sắm chuẩn bị cho Tết sắp đến. Trong công việc, bạn nên tránh những thị phi, miệng lưỡi xấu xa. Vì vậy hãy giữ tâm trong sạch, đừng ngồi lê đôi mách chuyện của người khác. Đừng gây sự với bất cứ ai bởi bản thân bạn sẽ gặp nhiều thiệt thòi.

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của tuổi Thân

Thân cẩn thận kẻo đổ nợ vì quá tin tưởng người khác. Trong những mối quan hệ, bạn nên thận trọng, đừng tin ai quá mức mà thiệt thân. Nên biết từ chối để tránh việc hao tài tốn của, hoặc đánh mất nhiều mối quan hệ thân thiết vì tiền.

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của tuổi Dậu

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của tuổi Dậu nên tập trung công việc - Ảnh minh họa: Internet

Dậu nên tập trung vào công việc, đừng chỉ lo yêu đương. Bởi thời điểm này vô cùng tốt để bạn phát triển sự nghiệp của mình. Dậu nắm nhiều cơ hội tốt giúp bản thân đạt được nhiều thành tựu lớn, được cấp trên quý trọng, đồng nghiệp nể phục.

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của tuổi Tuất

Chuyện tình duyên chưa khởi sắc với những người tuổi Tuất. Người độc thân vẫn không thoát ế, không có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác. Người có gia đình, người yêu gặp nhiều trục trặc vì bất đồng quan điểm, không có tiếng nói chung. Điều này khiến cả hai dần chán nhau. Nếu không có cách khắc phục, mối quan hệ sẽ nhanh chóng rạn nứt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 8/12/2019 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều tin vui về chuyện tiền bạc. Bạn chỉ cần ngồi không, tiền sẽ tự động đổ về tiêu xài không hết. Tuy nhiên bạn lại gặp không ít khó khăn trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ của bạn bị kẻ thứ ba chen vào khiến cả hai cãi vã, rạn nứt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm