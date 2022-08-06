Tử vi Chủ nhật ngày 7/8/2022 của 12 con giáp: Sửu - Tỵ làm ăn khấm khá, nhân duyên tốt đẹp; Dần - Thìn dễ nóng nảy, mọi cố gắng không được công nhận

Nếu bạn đã dành nhiều thời gian và công sức để ôn luyện thì hãy tin tưởng vào bản thân mình, bạn sẽ phát huy được phong độ ổn định và gặt hái thành công. Thổ khắc Thủy, tiếc rằng chuyện tình cảm của con giáp này lại không được êm xuôi. Bản mệnh không nhận được sự ủng hộ của người ấy trên nhiều quyết định. Dường như hai người luôn có những quan điểm trái ngược nhau trong mọi việc.

Xem tử vi hàng ngày 7/8/2022, Chính Quan tương trợ, người tuổi Tý khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Bạn làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, sẵn sàng đứng ra dẫn dắt tập thể, không ngại vấp phải khó khăn. Người tham gia thi cử cũng sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong ngày hôm nay.

Trái lại với sự thăng hoa về đường tình duyên, hôm nay sẽ là một ngày không tốt đối với Tuổi Sửu về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này.

Vận khí ngày hôm nay chủ nhật 7/8/2022, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho Tuổi Sửu, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn. Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho Tuổi Sửu, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 7/8/2022 của 12 con giáp, Mộc khắc Thổ, người tuổi Dần dễ mâu thuẫn với người thân trong gia đình của mình. Bạn nên chú ý cách nói năng và hành xử, đừng làm ra những hành động gây tổn thương cho những người thân thiết nhất. Trong chuyện tình cảm, dường như người độc thân vẫn chưa sẵn sàng mở lòng mình để tiếp nhận một người mới.

Thậm chí, bạn dùng nhiều cách để đẩy đối phương ra xa. Con giáp này nên hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng mình trước khi hành động theo bản năng. Không may mắn là đường sự nghiệp của bản mệnh cũng gặp nhiều trục trặc. Những cống hiến từ trước đến nay như mây gió, đổ sông đổ biển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão cần phải biết tiết chế cảm xúc hơn trong hôm nay ngày 07/08/2022, đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn. Công việc bộn bề nên bạn dễ phải tăng ca buổi tối, chính vì vậy Tuổi Mão cần phải tập trung hơn để giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng. Tiền bạc dư dả, Tuổi Mão nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu Tuổi Mão tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu.

Có thể Tuổi Mão đang có một chút lo lắng về vấn đề gia đình tuy nhiên đừng nên quá căng thẳng, chỉ khi bình tĩnh thì bạn mới tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Đừng quá mải mê công việc mà hãy quan tâm đến gia đình nhiều hơn.

Tuổi Thìn

Ngày 7/8/2022 của 12 con giáp thấy, dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, người tuổi Thìn thường xuyên nóng nảy, không vừa ý với những chuyện xảy ra xung quanh mình. Những lúc như vậy, bạn thường hành xử khá tiêu cực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ khiến hình tượng của bản thân xấu đi và gây ác cảm với mọi người xung quanh.

Đừng nên coi mình là trung tâm của vũ trụ và bắt người khác phải nhất nhất tuân theo mình một cách vô điều kiện. Thổ vượng cho thấy trong ngày hôm nay, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ.

Tuổi Tỵ

Chủ nhật ngày 7/8/2022, Tuổi Tỵ được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Chủ nhật này cũng là một ngày cho thấy vận trình tốt đẹp của Tuổi Tỵ về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu còn độc thân, hôm nay là ngày mà Tuổi Tỵ nên mở lòng hơn với các mối quan hệ của mình, bởi cục diện tốt trong đường tình duyên hứa hẹn sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cảnh sớm hôm một mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tiếp nối tử vi ngày 7/8/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Ngọ gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc. Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và đối phương sẽ định hướng giúp bạn giải quyết nhiều khúc mắc. Với người làm ăn kinh doanh, bạn nắm bắt được xu thế của thị trường nên trở thành người dẫn đầu xu hướng, đem về một khoản tiền rủng rỉnh. Bạn có thể tiếp tục mở rộng kinh doanh, thu hút thêm đối tượng khách hàng, đối tác mới.



Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm của con giáp này tiến triển tốt đẹp. Bạn và đối tượng tìm hiểu ngày càng hiểu rõ thêm về nhau, những cuộc trò chuyện cũng thêm gần gũi, thân mật và dường như có thể kéo dài không dứt.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, đường tài lộc của Tuổi Mùi tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Mùi cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Chủ nhật này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Mùi, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành. Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để Tuổi Mùi có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng.

Tuổi Thân

Theo tử vi hôm nay, Thổ sinh Kim, dù bên ngoài xã hội người tuổi Thân nắm giữ quyền cao chức trọng đến mấy thì khi về nhà, bạn luôn rất trân trọng nửa kia của mình. Bạn thường tâm sự và trao đổi với người ấy nhiều vấn đề trong cuộc sống. Bản mệnh cũng là một người cha, người mẹ hết lòng vì con cái. Bạn khá nghiêm khắc mong con cái sẽ trưởng thành thành người có ích nhưng cũng không đặt nặng áp lực lên con cái. Bạn không quên lắng nghe tâm sự của con mình.



Thiên Tài chiếu mệnh, hôm nay còn là ngày may mắn của bản mệnh trên phương diện tài lộc. Bạn nhận được khoản tiền từ những mối đầu tư trước đó, điều này cho thấy bạn có những định hướng vô cùng đúng đắn.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 7/8/2022 cho thấy, công việc làm ăn của Tuổi Dậu đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Dậu có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Tuổi Tuất

Thực Thần xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ túi tiền của người tuổi Tuất sẽ dày lên nhanh chóng. Đặc biệt, nếu bạn là người làm nghề tự do thì hôm nay, bạn sẽ nhận được khoản thù lao tương xứng với công sức, đồng thời kí kết được những hợp đồng mới triển vọng.

Người làm ăn kinh doanh có thể mạnh dạn thử sức mình trong những lĩnh vực mới. Tất nhiên, khi mới bắt đầu bạn sẽ không tránh khỏi va vấp, song chỉ cần kiên định với mục tiêu của mình thì dần dần, bạn sẽ bắt được vào guồng quay và gặt hái thành công. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch bắt tay vào việc gì thì bản mệnh nên thực hiện ngay, có như vậy thì quá trình tiến hành sẽ gặp nhiều may mắn.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo ngày 7/8/2022, Tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Tài lộc của Tuổi Hợi cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự. Vận trình tình duyên của Tuổi Hợi trong ngày mới này khá êm đẹp.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm