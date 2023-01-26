Tử vi Chủ Nhật ngày 29/1/2023, 3 con giáp tiền nhiều đếm không xuể, vàng chất đầy két sắt, công thành danh toại, đổi vận giàu sang, tiền tài dư dả

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hiền lành, thật thà và nhân hậu. Họ là con giáp rất đáng tin cậy. Con giáp này thường quan tâm, giúp đỡ người khác bằng nhiều cách có thể. Chính bởi vậy nên khi gặp khó khăn, con giáp tuổi Hợi thường được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua nạn khỏi.

Tử vi dự báo Chủ Nhật ngày 29/1/2023, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp may mắn, tai qua nạn khỏi. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ từng bước thoát khỏi khó khăn, nợ nần. Họ bán được nhiều hàng hóa, ký được những hợp đồng có giá trị. Người tuổi này trồng trọt, chăn nuôi thì mùa vụ mưa thuận, gió hòa, tìm được đầu ra cho sản phẩm. Con giáp tuổi Hợi có nhiều phúc khí, sự nghiệp ngày một thăng hoa, cuộc sống khởi sắc.

Con giáp này cũng mang tính cách cầu tiến. Họ không ngừng học hỏi từ những người đi trước để mau chóng hoàn thiện bản thân. Con giáp này thông minh, điềm tĩnh và khôn ngoan. Họ không ngừng tìm ra những cơ hội đến với mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu ngũ hành thuộc Thổ, cung mệnh ẩn chứa kim khố, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cả đời sung túc an nhàn. Hơn nữa, con giáp này cũng rất giỏi trong việc tích lũy tiền bạc nên giàu sáng khó ai bì kịp. Tử vi Chủ Nhật ngày 29/1/2023, khi có cát tinh nhập mệnh, người tuổi Sửu sẽ có được thời cơ để phát huy tài năng, năng lực xuất chúng của bản thân. Chính vì thế thành công nối tiếp thành công, giàu có càng thêm giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn trong năm mới 2023. Trong khoảng thời gian này, công việc của Mùi sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều, những khó khăn trước đó đều được bạn giải quyết triệt để, một phần là được quý nhân soi đường chỉ lối, một phần là nhờ vào chính bản lĩnh của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 29/1/2023, Mùi cũng rất vượng vận đào hoa, tình yêu đích thực của một số người sắp xuất hiện. Trong khi đó, chuyện tình cảm giữa các cặp đôi ngày càng bền chặt, thậm chí đang rục rịch tiến tới hôn nhân, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.