Tử vi ngày 28/1/2023, Thần Tài đại giá quang lâm, 3 con giáp chạy không khỏi “cơn mưa tài vận”, làm gì cũng bội thu rực rỡ, đầu năm hoặc cuối năm chỉ có giàu hoặc giàu hơn

Sửu là con giáp hiền lành, thiện lương và rất chăm chỉ. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà nản lòng thì Sửu vẫn ngoan cường tiến về phía trước, tự tin khẳng định chính mình. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó nhưng con giáp may mắn này vẫn công thành danh toại. Tử vi dự báo ngày 28/1/2023, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Sửu sẽ như chuột sa chĩnh gạo, ăn nên làm ra. Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Sửu còn trở thành con giáp giàu có ngút trời, tiền ào ào chui vào túi, cứ vơi lại đầy.

Người tuổi Mão sống lịch thiệp và thận trọng. Họ sống có trách nhiệm, không trốn tránh trách nhiệm của mình. Khéo léo trong ứng xử, họ được yêu mến và có nhiều bạn bè. Thêm vào đó, họ kiên nhẫn, tốt bụng và luôn giữ lời hứa. Tuy nhiên, tuổi Mão có một số nhược điểm nhất định. Đôi khi, họ tỏ ra quá thận trọng và do dự. Họ cũng khá bảo thủ, đôi khi chóng chán.

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Tử vi ngày 28/1/2023, tuổi Mão có rất nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia cho mình. Tuy nhiên, nhân duyên tốt lành không tự tìm đến mà đòi hỏi đương số phải chủ động tìm kiếm. Với những ai đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Nguồn thu nhập phụ có tăng lên. Tuy nhiên, nó được đánh đổi bằng nhiều mồ hôi, công sức hơn, đòi hỏi đương số cần sắp xếp thời gian hợp lý mới có thể chu toàn mọi việc.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 28/1/2023, vận trình tuổi Dần khởi sắc, thuận lợi cả về tài lộc và tình duyên. Tiền bạc tha hồ chảy vào két mà không mất quá nhiều công sức, tinh thần hứng khởi, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Không chỉ vậy, vận trình tình duyên con giáp trong tháng mới cũng nở rộ. Nhờ ông Tơ bà Nguyệt se duyên, những chú Hổ sẽ có rất nhiều người theo đuổi, say mê như điếu đổ.

Ảnh minh họa: Internet

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