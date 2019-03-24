Tử vi Chủ Nhật ngày 24/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn phát tài, tuổi Sửu có mâu thuẫn

Tâm linh - Tử vi 24/03/2019 05:00

Tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, tài lộc khởi sắc. Trong ngày, bạn phát hiện cơ hội hợp tác làm ăn, mang đến nhiều lợi nhuận cho bản thân.

Tuổi Tý

Trong ngày mới, người tuổi Tý có quý nhân đưa đường chỉ lối, trong chuyện yêu đương càng khăng khít gắn bó. Những ai yêu nhau sẽ càng thấu hiểu và tin tưởng nhau hơn. Bởi thế, nếu có người muốn phá rối thì hoàn toàn bất lực.

Dù vậy, tiền tài trong ngày của bạn lại hao hụt không ít. Bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể và quản lý tốt hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Thân.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu phải tự trấn an mình trước những chuyện không mấy hài lòng trong ngày mới. Giữa bạn và đối phương nảy sinh mâu thuẫn, phải tìm cách giải quyết hơn là chỉ trốn tránh.

Trong ngày, sức khỏe của bạn có chút ảnh hưởng. Bạn cần cẩn thận trong ăn uống, tránh các bệnh về tiêu hóa.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Mão.

Tuổi Dần

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn phát tài, tuổi Sửu có mâu thuẫn - Ảnh 1
Tuổi Dần có một ngày chủ nhật khá viên mãn bên người thân yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có một ngày chủ nhật khá viên mãn bên người thân yêu. Bạn như được thư giãn, không phải bận tâm chuyện gì. Như đã trải qua nhiều chuyện vất vả cùng nhau, bạn càng trân trọng tình cảm này.

Tài vận trong ngày khá tốt. Những ai kinh doanh làm ăn thu về nhiều lợi nhuận. Ai làm công ăn lương có thể bất ngờ nhận được khoản tiền thưởng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Tuất.

Tuổi Mão

Vận trình ngày mới của người tuổi Mão không được suôn sẻ mấy. Bạn có chút buồn phiền, có thể nặng nề nhất là tổn thương về người yêu hay bạn đời. Nhưng đừng suy nghĩ quá tiêu cực, quan trọng là bản thân đã học được gì, và phải quý trọng mình hơn.

Tài chính trong ngày ở mức trung bình. Không hao hụt, cũng không tăng thêm. Dù vậy, công danh sự nghiệp lại khá khởi sắc.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Hợi.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, tài lộc khởi sắc. Trong ngày, bạn phát hiện cơ hội hợp tác làm ăn, mang đến nhiều lợi nhuận cho bản thân.

Dù vậy, chuyện tình cảm của bạn đang có dấu hiệu không tốt. Có vẻ đối phương bạn chọn hoàn toàn không xứng đáng với bạn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Dậu.

Tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn phát tài, tuổi Sửu có mâu thuẫn - Ảnh 2
Tuổi Tỵ trong ngày mới đã không còn bận tâm chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ trong ngày mới đã không còn bận tâm chuyện tiền bạc. Đây là lúc bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền. Kinh doanh thuận lợi nhưng cũng cần nhiều nỗ lực, công sức.

Về tình duyên, tuổi Tỵ quá bận rộn để có thời gian cho đối phương. Nhưng đừng chủ quan, vì có thể sẽ làm cả hai xa nhau.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Thân.

Tuổi Ngọ

Thu nhập trong ngày của người tuổi Ngọ khá ổn định, bạn làm gì cũng thoải mái, không lo nghĩ chuyện tiền bạc.

Dù vậy, chuyện tình cảm lại có chút trắc trở. Có vẻ bạn không thích sự bó buộc khi yêu. Cả hai cần nhiều sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau hơn.

Sự nghiệp tương đối ổn định, bạn có cơ hội khẳng định mình.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Mão.

Tuổi Mùi

Ngày mới, người tuổi Mùi nên xem xét lại các kế hoạch và dự định của mình. Chuyện gì quan trọng hay việc gì không cần thiết. Đừng chỉ biết làm mà không cân nhắc, cấp trên có thể ưu ái vì bạn cố gắng, nhưng sẽ không có hiệu quả lâu dài.

Bên cạnh đó, hãy dành thời gian cho gia đình và bản thân nhiều hơn. Đừng quá nhọc sức mà bỏ bê người thân và sức khỏe của mình.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Mão.

Tuổi Thân

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn phát tài, tuổi Sửu có mâu thuẫn - Ảnh 3
Cục diện Tam Hợp giúp ngày cuối tuần của tuổi Thân khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cục diện Tam Hợp giúp ngày cuối tuần của tuổi Thân khá tốt. Làm ăn kinh doanh đều thuận lợi, tài lộc dồi dào,

Tình cảm của bạn cũng rất tốt. Người độc thân tìm được đối tượng thích hợp. Người có đôi càng có hạnh phúc viên mãn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, Thìn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu gặp nhiều may mắn trong ngày mới. Chuyện làm ăn kinh doanh đến lúc có kết quả tốt đẹp.

Tình cảm cũng rất thăng hoa. Cả hai đều đã tìm được tiếng nói chung, càng khó rời xa nhau.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Sửu.

Tuổi Tuất

Tình cảm của người tuổi Tuất trong ngày mới có vẻ không suôn sẻ. Cả hai vẫn có những mâu thuẫn chưa thể giải quyết.

Công danh sự nghiệp ở mức trung bình, chưa có sự khởi sắc.

Tài lộc bị tiểu nhân phá hoại. Bạn cần cân nhắc hơn trong kinh doanh hay đầu tư.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dần.

Tuổi Hợi

Tử vi Chủ Nhật ngày 24/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn phát tài, tuổi Sửu có mâu thuẫn - Ảnh 4
Trong ngày mới, tuổi Hợi nên có những kế hoạch rõ ràng cho những mục tiêu mình muốn đạt được - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, tuổi Hợi nên có những kế hoạch rõ ràng cho những mục tiêu mình muốn đạt được.

Tình cảm đang có nhiều thử thách và cần cả hai cố gắng hơn. Hãy bao dung và cùng nhau vượt qua những thăng trầm.

Tài lộc ở mức ổn định, có tiêu có xài.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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