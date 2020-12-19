Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ lộc lá đỏ rực, tuổi Thân nhận tin buồn

Theo tử vi 12 con giáp, Tý vướng vào những lời đồn thổi, gièm pha không đúng sự thật. Bạn gặp nhiều đối thủ cạnh tranh nên vận trình vô cùng mệt mỏi. Trong ngày, bạn nên giữ cái đầu lạnh để không gặp phải nhiều chuyện rắc rối không giải quyết được. Hãy bình tĩnh để đối mặt với những kẻ xấu đang tìm cách hãm hại mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh có thể lường trước được những gì xảy ra với mình trong thời điểm này.

Theo tử vi mới nhất , Dần sẽ đối mặt với nhiều vấn đề nan giải, khó khăn trong thời điểm này. Bạn cần đủ bản lĩnh, sự bình tĩnh để đối mặt với mọi thứ. Nhất là trong công việc, bạn hãy tuân thủ quy tắc, đừng nóng vội mà làm hỏng nhiều việc lớn cấp trên giao cho mình.

Tâm trạng của Sửu khá tốt nên làm gì cũng đạt được thành tựu lớn. Bạn luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho người khác nên ai cũng yêu mến. Bạn đi đến đâu là được yêu mến, đón chào nhiệt tình đến đó nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi hơn mong đợi.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của tuổi Mão

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của tuổi Mão phát huy thế mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Mão tha hồ phát huy thế mạnh của mình mà không sợ ai cản đường thăng tiến. Công việc của bạn trong thời điểm này khá thuận lợi, kèm theo vận tài chính cũng vươn lên chạm đỉnh. Tuy nhiên bạn nên cân bằng giữa tình cảm và công việc để không vướng vào chuyện rắc rối.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của tuổi Thìn

Thìn có khả năng giải quyết công việc khá nhạy bén, được cấp trên khen ngợi hết lời. Được quý nhân nâng đỡ nên vận trình của bạn thoải mái, làm một được hưởng mười. Trong chuyện tình cảm, bạn nên chủ động theo đuổi đối phương, hãy mở lòng hơn để đón nhận hạnh phúc của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Tỵ gặp khá nhiều chuyện buồn, áp lực trong công việc. Những nỗ lực của bạn trong thời gian này không được công nhận. Mọi thử thách, khó khăn đều đổ về cùng lúc khiến bạn trở tay không kịp. Những việc bạn làm gặp khá nhiều trục trặc nên hãy thận trọng, đừng nóng nảy rước buồn phiền về cho mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của tuổi Ngọ vô cùng may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ có vận trình vô cùng may mắn, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng, tài chính vượng sắc. Người kinh doanh buôn bán gặp nhiều chuyện vui, đối tác làm ăn của bạn dễ tính nên công việc được thuận lợi hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của tuổi Mùi

Mùi là con giáp đen đủi, gặp nhiều điềm báo xấu trong công việc. Những dự án của bạn trong thời điểm này cũng không được thực hiện suôn sẻ vì luôn có kẻ xấu đứng sau hãm hại, cản đường thăng tiến. Trong chuyện tình cảm, Mùi độc thân không tìm được một nửa như ý. Người có gia đình, người yêu xảy ra nhiều cãi vã, mâu thuẫn gay gắt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của tuổi Thân

Thân nhận nhiều tin buồn khiến vận trình vô cùng mệt mỏi, lao đao. Bạn làm việc không tập trung, lại khá lười biếng nên bị khiển trách, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc được giao. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhiều tin không hay trong ngày, đừng nóng nảy mất khôn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của tuổi Dậu

Dậu có một ngày thuận lợi, tiền bạc đều chạm đỉnh khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Bạn làm gì được nấy, công danh chạm đỉnh cao ngút trời. Số tiền bạn kiếm được trong thời điểm này cũng tăng lên đến mức đáng báo động nên tha hồ tận hưởng sự giàu sang, tiêu tiền không sợ hết.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của tuổi Tuất

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của tuổi Tuất vượt qua khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Vượt qua được những khó khăn, Tuất sẵn sàng bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ nhất. Trong công việc, bạn được cấp trên ưu ái giao cho nhiệm vụ quan trọng. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được khá nhiều tin vui lớn, người độc thân có thể thoát ế trong nháy mắt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 20/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi không nên tin tưởng người khác trong thời điểm này. Bạn nên biết tự bảo vệ bản thân, đừng đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn mà ảnh hưởng đến vận trình của mình. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nên lắng nghe đối phương nhiều hơn để mối quan hệ được bền lâu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm