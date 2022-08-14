Tử vi Chủ nhật ngày 14/8/2022, Thần tài Quý nhân độ mệnh, 3 con giáp hốt sạch lộc trời, chính thức hết khổ, gặp dữ hóa lành, tạm biệt 'nhà lá' xây 'biệt thự' dát vàng, cả đời viên mãn

Cuối tuần này, tài vận của con giáp tuổi Dần rất tốt. Đường công danh, sự nghiệp của Dần sáng rõ và có những bước tiến lớn. Công việc đạt hiệu quả cao, người tuổi Dần sẽ nhận được khoản thưởng nóng cùng với cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở.

Người tuổi Dần được thiên tài nâng đỡ nên có cơ hội phát tài nhanh chóng trong trong ngày hôm nay. Một số khoản đầu tư của con giáp này từ trước có thể đã đến thời kỳ thu hoạch. Bản mệnh chỉ cần yên tâm tận hưởng thành quả lao động của mình. Một số người có thể giàu lên nhanh chóng nhờ vào vận may của mình.

Hôm nay, người tuổi Mão đón vận khí cát lành, thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Không chỉ có cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ mà con giáp này còn có tử vi cát tinh soi đường chỉ lối. Nhờ vậy mà công việc làm ăn của Mão khá thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành.

Nhờ những sự nỗ lực trước đây, hôm nay là thời điểm tuổi Dần có thể gặt hái thành quả, tài lộc cứ thế mà kéo đến. Không chỉ thuận lợi trong công việc, tuổi Dần còn gặp may mắn trên con đường tình duyên.

Trước những biến động của đời sống, Mão vẫn giữ được sự bình tĩnh và tìm thấy cơ hội trong những khó khăn, từ đó chuyển bại thành thắng, vươn lên bỏ xa các đối thủ. Bằng sự nỗ lực của bản thân và sự ủng hộ của thời vận, trong hôm nay mọi công việc Mão tiến hành đều thuận lợi.

Cát tinh mang tới cho người tuổi Mão không ít tài lộc. Với người kinh doanh, nếu biết phát huy lợi thế của mình, Mão có thể tăng doanh thu nhanh chóng. Với người làm công ăn lương, nhờ sự nỗ lực không ngừng trước đây, Mão có thể nhận được những khoản thưởng nhờ đạt thành tích cao trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay, người tuổi Mùi như bước sang một trang mới của cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Bản mệnh nên cố gắng nắm bắt cơ hội làm giàu này bởi vì đây chính là phúc phần trời cho. Nếu như Mùi chí thú làm ăn, cẩn trong trong chuyện tiền bạc thì chẳng mấy chốc sẽ có tiền ập xuống đầu, có người trở thành đại gia nức tiếng.

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, phước báo nên cuộc sống sung túc hơn, không cần lo nghĩ về tiền bạc. Bây giờ là lúc được tháo gỡ, đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận. Thậm chí, ngay cả khi không bỏ hết 100% công sức thì bản mệnh cũng có thể đạt được thành quả gấp đôi.

Tài vận của người tuổi Mùi sẽ tốt hơn rất nhiều nhờ được quý nhân phù trợ. Nếu là người làm ăn kinh doanh, việc buôn bán của người tuổi Mùi trở nên thuận lợi, khách hàng cứ thế nườm nượp kéo đến. Với người làm công ăn lương, dù phải chịu áp lực công việc nhưng người tuổi Mùi vẫn được đồng nghiệp, những người xung quanh giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.