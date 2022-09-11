Tử vi chủ nhật ngày 11/9/2022 của 12 con giáp: Sửu – Dần có vận tài lộc hanh thông, Tỵ - Tuất được ‘người ấy’ mang đến một bất ngờ lãng mạn

Thời gian này bạn đang trở nên bảo thủ, cứng nhắc, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Bạn đề cao cách thức làm việc tỉ mỉ quá mức cần thiết nên đôi khi tiến độ bị giảm đáng kể, đánh mất cả cơ hội, trong khi cuộc sống càng ngày càng nhanh. Bạn không nên bó hẹp bản thân như vậy.

Tuổi Tý vấp phải cục diện Tương Hình là điềm báo không ít rắc rối ập đến với bạn. Công việc có dấu hiệu trì trệ, ì ạch cũng bởi phương pháp làm việc hiện tại của bạn cần thêm sự cải tiến cho phù hợp với xu thế hiện nay hơn.

Tuổi Sửu

Hôm nay Thực Thần mang tới những cơ hội cải thiện tài lộc cho người tuổi Sửu. Bạn nhận được hợp đồng mới hoặc triển khai đầu tư riêng nên thu về được những khoản khá.

Nhưng bên cạnh đó vẫn có tiềm tàng những rắc rối nếu bạn không đủ kiến thức để hiểu vấn đề đấy. Cho nên thay vì đánh giá chủ quan, bạn nên hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước nếu cần, đặc biệt là khi dấn thân vào lĩnh vực mới, nên tham khảo thị trường kỹ càng để tránh những rủi ro không đáng có.

Ngũ hành xung khắc tác động đến chuyện tình cảm của con giáp này. Bạn không nhận được sự chia sẻ từ một nửa của mình. Điều này khiến bạn thấy tủi thân khi không được người ấy chăm sóc, lắng nghe những tâm sự buồn vui, thấy cô đơn trong chính cuộc tình của mình.

Tuổi Dần

Cục diện Tam Hội che chở cho vận trình của người tuổi Dần trong hôm nay. Sự nghiệp của bạn đang hanh thông rộng mở hơn hẳn. Bạn sẽ có một số ý tưởng hay ho trong ngày, có thể sẽ mang lại nguồn cảm hứng mới. Chỉ cần bạn nghiêm túc nỗ lực thì chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt.

Công việc suôn sẻ kéo theo vận tài lộc tăng tiến, người làm công ăn lương có thu nhập đảm bảo cuộc sống, người kinh doanh buôn bán hái ra tiền. Lúc tài chính đang dư dả, nhưng nếu bạn tiêu pha không kiêng kị thì bao nhiêu cũng hết, cần có kế hoạch quản lý cẩn thận.

Mộc khí vượng nhắc nhở con giáp này cần chú ý tới sức khỏe. Thời gian qua bạn quá hăng hái với công việc mà quên là mình cũng cần phải được nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Hiện giờ bạn còn trẻ thì còn chống đỡ được nhưng về lâu về dài thì sẽ tổn hại tới thân thể.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết tuổi Mão được Thiên Ấn giúp phát huy được tài hoa, hoàn thiện năng lực, tỏa sáng trong công việc. Những nhiệm vụ khó, có tính thách thức cao được giao bạn đều hoàn thành xuất sắc, sự nghiệp tiến triển mạnh mẽ và vững chắc, thu được nhiều kinh nghiệm cũng như thành tựu.

Đường tài vận của bạn cũng đang khá sáng, cả nguồn thu chính và phụ đều có xu hướng tăng lên theo nhịp độ công việc. Với hiệu suất tốt như hiện nay thì thu nhập như vậy là tương xứng và bạn hoàn toàn có thể tăng tiến hơn nữa nếu biết kết hợp các công việc và tiềm lực sẵn có của mình.

Tuổi Thìn

Hôm nay ngày Mão Thìn Tương Hại, người tuổi Thìn có thể phải đối mặt với nguy cơ xuất hiện người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình. Bản mệnh và người ấy vẫn chưa đủ tin tưởng lẫn nhau, dễ rung động trước những người khác. Tình cảm khó mà bền chặt, khăng khít được khi hai người không thực sự hướng về nhau.

Con giáp này cũng nên thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Nếu bản mệnh đã có đôi có cặp thì nên hạn chế tiếp xúc thân mật với người khác phái mà nên giữ khoảng cách nhất định để tránh những tin đồn, bịa đặt gây ra thị phi, phiền phức không đáng.

Ngày này bản mệnh cũng có nguy cơ gặp phải sự cố bất ngờ xảy ra trong công việc. Nếu sự việc có liên quan đến con người thì hãy cố bao dung, tha thứ cho đối phương bởi con người ai cũng có lúc phạm sai lầm, còn nếu có liên quan đến kỹ năng làm việc thì hãy xem lại mình sai ở đâu từ đó rút kinh nghiệm cho lần sau và sớm sửa đổi để hoàn thiện.

Tuổi Tỵ

Kiếp Tài là nguyên nhân gây ra những khó khăn trên con đường kiếm tiền của người tuổi Tỵ. Các khoản đầu tư chưa thu lợi nhuận. Còn nguồn thu từ công việc chính thì chỉ có hạn nên bạn cần tiêu pha có kế hoạch, kẻo chưa hết tháng đã hết tiền, thậm chí còn vướng phải họa mất tiền khiến tình hình tệ hơn.

Bù lại, có ngũ hành tương sinh hỗ trợ nên bạn có nhiều cơ hội để tạo ấn tượng cho người khác phái. Nếu chịu mở lòng, chắc chắn bạn sẽ nhận ra ai là người thực sự phù hợp với mình. Hãy trò chuyện với người ta nhiều hơn để đôi bên hiểu rõ hơn về nhau nhé.

Tuổi Ngọ

Hôm nay cục diện Tương Phá nhắc nhở người tuổi Ngọ làm gì cũng phải thận trọng bởi bạn đang có nguy cơ bị tiểu nhân gây hại, gièm pha nói xấu, làm ảnh hưởng tới danh dự. Mặc dù ban đầu chỉ là chuyện nhỏ nhưng con giáp này thiếu sự đề phòng sẽ khiến mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng xấu hơn, người bất lợi là chính bạn.

Mối quan hệ với đồng nghiệp trong hôm nay cũng không được suôn sẻ. Con giáp này tuy mạnh mẽ, có chí hướng và năng lực nhưng đôi khi lại quá hiếu thắng, thích chiếm vị trí tiên phong mà không quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh. Đây chính là lý do khiến bạn bị hạn chế khi làm việc theo nhóm hoặc làm việc tập thể.

Ngũ hành tương sinh cho thấy dường như nỗ lực của bạn đã được đền đáp khi chuyện tình cảm đã đi đúng hướng hơn. Bạn đã kiên nhẫn hơn trong việc tìm hiểu đối phương và hứa hẹn tình yêu có cơ hội thăng hoa trong thời gian tới.

Tuổi Mùi

Hôm nay Tam Hợp che chở, cát thần này thúc đẩy đường sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày càng suôn sẻ hơn. Con giáp này có khả năng mở rộng vị thế và tạo lập được chỗ dựa tốt để tiến thân. Hãy biến lợi thế này trở thành vũ khí chinh phục các đỉnh cao mới, khẳng định khả năng, bạn sẽ còn vươn xa hơn hiện tại rất nhiều.

Chủ nhật này còn là một ngày đường tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông thịnh vượng. Với người đang có dự án, đầu tư, buôn bán kinh doanh thì quả là ngày đại cát đại lợi, làm gì cũng suôn sẻ và hứa hẹn những khoản thu nhập tốt hơn hẳn so với thời gian trước.

Tính thiếu kiên nhẫn và tâm trạng thất thường đang khiến mối quan hệ tình cảm của bạn rơi vào bế tắc. Tốt hơn hết con giáp này nên tìm hiểu kỹ mọi thông tin, đừng vội tin điều gì nếu bản thân chưa kiểm chứng. Người độc thân nếu muốn biết đối phương có thực sự phù hợp với mình hay không cần phải có thời gian trò chuyện và tìm hiểu.

Tuổi Thân

Tuổi Thân đang có nhiều lợi thế về tài lộc trong ngày có sự xuất hiện của Chính Tài. Thu nhập ổn định giúp cuộc sống của bạn khá nhẹ nhàng. Bạn cũng chi tiêu rất tiết kiệm và có kế hoạch rõ ràng, nhờ thế mà cho đến cuối tháng bạn cũng ít khi phải đi vay mượn bạn bè và đồng nghiệp xung quanh.

Ngày này bạn sẽ cảm thấy tương đối bận rộn, có thể sẽ nhận thêm vài dự án mới nhưng tính chất công việc không quá khó nên cũng không cảm thấy quá áp lực. Điều mà bạn thiếu chỉ là thời gian mà thôi, nên hãy học cách quản lý thời gian hiệu quả hơn nhé.

Có dấu hiệu không tốt liên quan tới chuyện tình cảm của bản mệnh. Đã đến lúc cần phải xem xét lại mối quan hệ hiện tại, xem tình cảm đó có tiếp tục nên được vun vén để phát triển hay không.

Tuổi Dậu

Hôm nay chịu tác động từ Tương Xung Thái Tuế, người tuổi Dậu có thể sẽ gặp phải khá nhiều vấn đề trong công việc. Hung vận xuất hiện kéo theo họa thị phi, con giáp này chẳng làm gì những vẫn bị làm bia đỡ đạn bởi những lỗi lầm không phải do mình. Bản mệnh vẫn nên nhẫn nhịn một chút để tránh xảy ra tranh cãi.

Ngày này vận trình tình cảm không được suôn sẻ cho lắm do ngũ hành xung khắc, nhất là với người còn độc thân. Con giáp này muốn tìm kiếm tình yêu cho mình nhưng rồi lại thấy hoang mang, lo sợ bản thân sẽ bị tổn thương, bị phản bội nên cứ ngập ngừng mãi thôi mà chẳng dám tiến tới hay bày tỏ tình cảm của mình.

Điểm sáng duy nhất trong ngày chủ nhật đến từ phương diện tài chính nhờ có Thiên Tài độ mệnh. Một vài khoản thu nhập có dấu hiệu tăng tiến, đặc biệt là nghề tay trái hoặc đầu tư nhỏ lẻ. Tuy số tiền thu về không phải quá lớn nhưng vẫn đủ để bạn có thể đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình.

Tuổi Tuất

Lục Hợp xuất hiện báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày may mắn trong chuyện tiền bạc của tuổi Tuất. Bạn kiếm được tiền nên không gặp áp lực trong chuyện chi tiêu, hết lại có, cứ làm sẽ có thu hoạch, không lo túng thiếu.

Thương Quan nhắc nhở bạn nên tập trung hơn vào công việc nếu muốn sớm đạt được ước mơ và tham vọng của mình. Khi làm việc, bạn nên học cách loại bỏ các vấn đề khiến bạn thiếu tập trung như sử dụng điện thoại hay những cuộc tán gẫu với bạn bè và bạn cần học cách thu thập và phân tích thông tin tốt hơn.

Phương diện tình cảm không có nhiều biến động. Bản mệnh luôn biết cách quan tâm tới đối phương nên tình cảm hai bạn chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán hay là cảm thấy tổn thương.

Tuổi Hợi

Tam Hợp che chở, mọi sự của người tuổi Hợi đều tốt đẹp, công việc trôi chảy, tiền kiếm khá, các mối quan hệ xã giao phát triển. Tuy chưa gặt hái được thành công lớn nhưng tạm thời vậy cũng ổn, bạn không có gì phải lo nghĩ nhiều, chỉ cần tập trung hết sức cho công việc và sự thăng tiến của mình.

Tình cảm đôi lứa khá cũng êm đềm nhưng chưa đủ độ chín để tính chuyện trăm năm. Tuổi Hợi cảm thấy cần có thêm thời gian để tìm hiểu nhau hơn, song cũng đừng quá vô tâm hay vô ý khiến người đó có đánh giá không hay về bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!